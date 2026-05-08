Šodien Latgalē tiks atsākta otra vakar Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojušā un nokritušā drona meklēšana, intervijā Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumam "Rīta panorāma" pavēstīja iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
Ceturtdienas vakarā Nacionālie bruņotie spēki (NBS) ziņoja, ka ir pārtraukuši meklēt otru Latgalē nokritušo dronu, taču vienlaikus uzskata, ka drons joprojām ir sprādzienbīstams.
Kozlovskis šorīt telefonintervijā LTV sacīja, ka otra drona meklēšana tiks atsākta šodien. Meklēšanas darbiem, visticamāk, tiks pārgrupēts personāls un mainīta taktika, ņemot vērā veikto analīzi par lidaparāta iespējamajām trajektorijām un nokrišanas vietu.
Pieredze liecina, ka dronu pirmie var atrast iedzīvotāji, tāpēc būtu ļoti svarīgi atcerēties, ka šādam objektam nedrīkst tuvoties, bet uzreiz jāziņo operatīvajiem dienestiem, zvanot pa tālruni 112.
Kozlovskis piebilda, ka iedzīvotāju sniegtā informācija par Latvijas gaisa telpā ielidojušo dronu aktivitātēm dienestiem ir bijusi ļoti noderīga. Piemēram, ceturtdien viens no droniem, kas sasniedza Rēzekni un pēc tam aizlidoja robežas virzienā, bija faktiski izsekojams pēc iedzīvotāju zvaniem, atzina ministrs.
Kā ziņots, ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem vismaz viens nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. Tiek uzskatīts, ka vēl viens drons varētu būt nokritis nomaļākā vietā, bet cits drons atstājis Latvijas gaisa telpu.
Ludzas, Balvu un Rēzeknes apkārtnē esošie cilvēki pēc dronu ielidošanas savos mobilajos tālruņos saņēma šūnu apraides paziņojumus par apdraudējumu gaisa telpā.
NBS atgādina — kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, ir iespējama tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
