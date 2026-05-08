Eiropas Savienība vienojusies vienkāršot mākslīgā intelekta noteikumus, lai veicinātu inovāciju un aizliegtu "atkailināšanas" lietotnes. Tas tiek darīts, lai aizsargātu dalībvalstu iedzīvotājus.
Vakar panākto politisko vienošanos starp Eiropas Parlamentu un ES Padomi par vienkāršākiem, inovācijām draudzīgiem noteikumiem attiecībā uz mākslīgo intelektu (MI) atzinīgi novērtējusi Eiropas Komisija.
Pirms pieciem mēnešiem kā daļu no ES vienkāršošanas programmas Eiropas Komisija ierosinājusi ieviest tiesību aktu pakotni – tā dēvēto digitālo omnibusu – MI jomā. Tas ticis darīts, lai veicinātu Eiropas konkurētspēju. Iecerēts, ka šis solis atvieglos MI akta īstenošanu ES uzņēmumiem, vienlaikus saglabājot tā sniegtos ieguvumus Eiropas sabiedrībai, drošībai un pamattiesībām.
Vakardienas vienošanās nosaka skaidru īstenošanas grafiku noteikumiem, kas reglamentē augsta riska MI sistēmas. Noteikumi sistēmām, ko izmanto noteiktās augsta riska jomās, tostarp biometrijā, kritiskajā infrastruktūrā, izglītībā, nodarbinātībā, migrācijā, patvērumā un robežkontrolē, stāsies spēkā 2027. gada 2. decembrī. Sistēmām, kas integrētas tādos produktos kā lifti vai rotaļlietas, noteikumi stāsies spēkā 2028. gada 2. augustā. Šī secība palīdzēs nodrošināt, ka tehniskie standarti un citi atbalsta rīki ir ieviesti pirms noteikumu piemērošanas sākuma.
Vienošanās arī uzlabo ES iedzīvotāju aizsardzību. Tā aizliedz mākslīgā intelekta sistēmas, kas ģenerē seksuāli nepiedienīgu un intīmu saturu bez iesaistīto piekrišanas vai bērnu seksuālas izmantošanas materiālus, piemēram, mākslīgā intelekta "izģērbšanas lietotnes".
Eiropas Parlamentam un Padomei tagad oficiāli jāpieņem politiskā vienošanās. Pēc pieņemšanas grozījumi tiks publicēti Eiropas Savienības "Oficiālajā Vēstnesī" un stāsies spēkā trīs dienas vēlāk.
