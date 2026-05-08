Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdienas rītā paziņoja, ka kopš Kremļa izsludinātā tā dēvētā pamiera sākuma Krievijas karaspēks turpina uzbrukumus un apšaudes frontē, kā arī turpinās Krievijas bezpilota lidaparātu uzbrukumi.
"Aizvadītajā naktī Krievijas armija turpināja uzbrukt Ukrainas pozīcijām. Līdz plkst. 7 rītā jau bija reģistrēti vairāk nekā 140 pozīciju apšaudīšanas gadījumi frontē. Krievijas [karavīri] aizvadītajā naktī veica desmit uzbrukumus, un visvairāk - Slovjanskas virzienā. Viņi arī veica vairāk nekā 850 triecienus ar dažāda veida droniem - FPV, "Lancet" un citiem. Bija arī trieciendrondroni. Arī izlūkošanas bezpilota lidaparātu izmantošana piefrontes pašvaldību debesīs turpinājās," platformā "Telegram" ierakstījis Zelenskis.
Viņš uzsvēris, ka tas viss skaidri pierāda, ka no Krievijas puses nav bijis pat "imitēta mēģinājuma pārtraukt uguni frontē".
"Tāpat kā pēc aizvadītās diennakts rezultātiem, arī pēc šodienas rezultātiem Ukraina rīkosies spoguļveidīgi. Mēs aizstāvēsim savas pozīcijas un cilvēku dzīvības. Krievijai ir jāizbeidz karš," piebilda Zelenskis.
Krievijas Aizsardzības ministrija ceturtdienas vakarā paziņoja par pamieru no piektdienas līdz svētdienai saistībā ar tā dēvēto Uzvaras dienu, kas Krievijā tiks svinēta sestdien.
Savukārt Zelenskis iepriekš pavēstīja, ka Ukraina ievēros klusuma režīmu no trešdienas, tomēr Krievija turpināja uzbrukumus.
Krievija vēsta par pārtvertiem droniem kopš tās vienpusējā pamiera sākuma
Krievija piektdienas rītā paziņoja, ka kopš tās izsludinātā vienpusējā pamiera sākuma ir pārtvērusi Ukrainas dronus, kas lidoja uz Maskavu.
Krievijas Aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam saistībā ar Uzvaras dienas svinēšanu Krievijā. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izsludināja klusuma režīmu, kas stājās spēkā jau pusnaktī no 5. uz 6. maiju, bet Krievija to pārkāpa.
Dažas stundas pirms Krievijas vienpusējā pamiera sākuma Zelenskis ceturtdienas vakarā brīdināja Krievijas sabiedrotos, ka "neiesaka" to pārstāvjiem ierasties Maskavā uz Uzvaras dienas parādi.
Zelenskis atgādināja, ka Kijiva jau kopš 6. maija ierosinājusi ieviest klusuma režīmu, taču Krievija to ignorējusi un turpinājusi uzbrukt Ukrainas pilsētām un karavīriem frontē. Runājot par Krievijas izsludināto vienpusējo pamieru 8. un 9. maijā, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atkārtoti uzsvēra, ka Ukrainas bruņotie spēki plāno rīkoties spoguļveidīgi.
Krievijas Aizsardzības ministrija ceturtdien paziņoja, ka tās spēki naktī iznīcinājuši gandrīz 350 dronus.
Vēl 20 droni tika pārtverti divās stundās kopš Krievijas vienpusējā pamiera sākuma, paziņoja Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins Krievijas sociālo mediju platformā "Max".
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 339 190
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz piektdienas rītam sasnieguši 1 339 190 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1130 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 11 919 tankus, 24 538 bruņutransportierus, 41 630 lielgabalus un mīnmetējus, 1778 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1370 zenītartilērijas iekārtas, 435 lidmašīnas, 352 helikopterus, 279 729 bezpilota lidaparātus, 4585 spārnotās raķetes, 33 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 94 879 automobiļus un autocisternas, kā arī 4173 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
