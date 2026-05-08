Ceturtdien Augšdaugavas novada Naujenes pagastā uz Daugavpils šosejas 23 kilometru garumā bija izlijusi degviela, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Vakar saņemti trīs izsaukumi uz Augšdaugavas novada Naujenes pagastu, kur no braucošas automašīnas 23 kilometru garumā uz ceļa braucamās daļas bija izlijusi degviela. Ar absorbenta un roku rīku palīdzību ceļš sakārtots.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 42 izsaukumus - 12 uz ugunsgrēku dzēšanu, 16 uz glābšanas darbiem, bet vēl 14 izsaukumi bija maldinājumi.
Aizvadītajā diennaktī saņemti izsaukumi uz ugunsgrēkiem, kur dega šķūnis un garāža, vieglā automašīna, elektrības stabs un stārķa ligzda, informācijas stends, dārza mājiņa, pelnu trauks, kūdra, malka un atkritumi.
