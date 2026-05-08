Mūziķe Linda Leen izdod pirmo vēstnesi no minialbumu triloģijas "WAVES" otrās daļas — "Hold Me Close". Soul noskaņās ieturētajam skaņdarbam tapis arī mūzikas videoklips.
Dziesma "Hold Me Close" seko saulei un iezīmē virzību uz vasaru, spēlējoties ar vieglumu, eiforiju un soul mūzikas noskaņām.
"Šī dziesma ir atbilde mūsu laika izaicinājumiem — emocijas, ko izraisa intensīvā dzīve pilsētas betona un digitālajos džungļos. Draugi, daba un mīlestība ir patvērums, kur "pārlaist apokaliptisko nakti". Otrā viļņa mūzika nes siltumu, mieru un skaistumu," stāsta Linda Leen.
"Hold Me Close" ierakstīta studijā "Alejas" Cēsu pusē kopā ar mūziķiem Miķeli Putniņu, Rūdolfu Dankfeldu, Kristianu Priekuli un Tomu Mikālu. Dziesmas skaņas dizains tapis kopā ar producentu Gati Zaķi, ar kuru Linda Leen iepriekš sadarbojusies arī albumā "Digital Church" (2017). Mūzikas video vizuālo valodu veidojusi fotogrāfe, operatore Aiga Vītola, bet režiju un montāžu uzņēmusies pati Linda Leen. "Hold Me Close" klausāma un skatāma populārākajās mūzikas straumēšanas platformās.
Minialbums "WAVES II / III" iezīmē nākamo nodaļu mūziķes autobiogrāfiskajā muzikālajā romānā. Tā pirmizrāde dzīvajā izpildījumā gaidāma 23. maijā plkst. 17.00 Ventspilī, koncertzālē "Latvija", un 24. maijā plkst. 17.00 Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars". Klausītājiem jaunais ieraksts kļūs pieejams nedēļu pirms koncertiem.
Koncertos līdzās triloģijas pirmajai un otrajai daļai skanēs arī klausītāju iemīļoti skaņdarbi no Lindas Leen repertuāra, tostarp "Magnētiskā vētra", "Blue Monday", "Uzar mani kā zemi" un citas dziesmas. Programmu kopā ar dziedātāju izpildīs Miķelis Putniņš (ģitāra), Rihards Lībietis (ģitāra), Krišjānis Bremšs (sitaminstrumenti) un Kristians Priekulis (bass).
