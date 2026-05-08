Dailes teātris iecerējis atsevišķās izrādēs ieviest jaunu kārtību un lūgt skatītājiem uzrādīt tālruņus, kas būs jāaizlīmē ar īpašām uzlīmēm līdz izrādes beigām, liecina ieraksts teātra sociālā medija "Facebook" lapā.
Teātris atzīmē, ka šāds lēmums pieņemts, jo ir pieaudzis neatļautas filmēšanas un fotografēšanas gadījumu skaits izrāžu laikā, kas traucē gan skatītājiem, gan aktieriem uz skatuves.
Dailes teātris uzsver, ka ikviena izrāde ir autoru un teātra intelektuāls īpašums, kuru nav atļauts fotografēt, filmēt vai pārpublicēt. Teātris arī uzsver, ka šāda prakse aizvadīto gadu laikā ieviesta arī citos Eiropas teātros.
