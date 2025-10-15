Palestīniešu teroristiskais grupējums "Hamās" otrdien pastiprinājis savu kontroli pār sagrautajām Gazas joslas pilsētām, izvēršot savu pretinieku vajāšanu un slepkavošanu.
"Hamās" savā oficiālajā kanālā izplatījis videoierakstu, kurā redzams, kā uz ielas tiek nogalināti astoņi "kolaboracionisti un noziedznieki". Upuriem pirms nāves ir aizsietas acis un tie nospiesti ceļos.
Video acīmredzami uzņemts pirmdienas vakarā, kamēr piecas dienas pēc pamiera, kas panākts ar ASV starpniecību starp Izraēlu un palestīniešu teroristiem, dažādās vietās Gazas joslā turpinās sadursmes starp "Hamās" kaujiniekiem un dažādiem bruņotiem palestīniešu klaniem.
Aizejot Izraēlas karaspēkam, Gazas joslas ziemeļos ielās atkal patrulē tā dēvētās "Hamās" valdības pakļautībā esošā "policija", kuras kaujinieki savas sejas slēpj aiz melnām maskām.
Kad pirmdien Gazā ieradās autobusi ar teroristiem, kas apmaiņā pret ķīlnieku atbrīvošanu, tika atbrīvoti no Izraēlas cietumiem, pūli kontrolēja "Hamās" militārā spārna "Kasama brigāžu" kaujinieki.
Tikmēr "Hamās" izvērsis operācijas pret bruņotajiem klaniem un bandā, no kurām dažas, kā apgalvo teroristi, atbalsta Izraēla.
Kā aģentūrai AFP pastāstījis kāds Gazas iedzīvotājs, pilsētas austrumos četras stundas ilgušas smagas kaujas starp "Hamās" nesen izveidotajiem "Atturēšanas spēkiem" un Hilles ģimeni.
"Hamās" Gazas joslu kontrolē kopš 2007. gada, kad islāmisti ar varu padzina no šīs teritorijas sekulārā grupējuma "Fatah" kontrolētajai palestīniešu pašpārvaldei lojālos drošības spēkus.
Izraēla uzstāj, ka "Hamās" nedrīkst spēlēt nekādu lomu turpmākajā Gazas joslas pārvaldē un ka grupējumam ir jānoliek ieroči.
Premjerministrs Benjamins Netanjahu otrdien norādīja, ka ASV miera plāns nepārprotami paredz "Hamās" demilitarizāciju un atbruņošanos.
"Pirmkārt, "Hamās" jānoliek ieroči, bet otrkārt, jānodrošina, ka Gazā nav ieroču fabriku [un] nav ieroču kontrabandas uz Gazu. Tā ir demilitarizācija," uzsvēra Izraēlas premjers.
ASV prezidenta Donalda Trampa 20 punktu miera plāns paredz, ka tie "Hamās" locekļi, kas noliks ieročus, tiks amnestēti.
"Ja viņi neatbruņosies, viņus atbruņosim mēs," otrdien žurnālistiem Baltajā namā paziņoja Tramps, piebilstot, ka tas notiks ātri un, iespējams, pielietojot spēku.
Aptauja
Vai turpini sekot līdzi Izraēlas un "Hamās" karam?
