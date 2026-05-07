Albertas province šonedēļ pavirzījās soli tuvāk neatkarības referenduma rīkošanai, lai panāktu atdalīšanos no Kanādas.
Albertas separātisti pirmdien paziņoja, ka provinces vēlēšanu birojā Edmontonā iesnieguši 302 000 savākto parakstu referenduma rosināšanai. Lai liktu provinces vadībai apsvērt šāda referenduma rīkošanu, iniciatīvas atbalstītājiem bija jāsavāc gandrīz 178 000 parakstu – desmitā daļa no iepriekšējās Albertas likumdevēja vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita. Jāpiebilst, ka provinces vadība pagājušajā gadā panāca, ka iniciatīvas parakstu slieksnis tiek samazināts no 600 000 parakstu. Ar naftu bagātās provinces neatkarības referendums tomēr var arī nenotikt, tostarp tāpēc, ka separātisko tendenču pretinieki ir vērsušies tiesās. Tāpat ir jāpārbauda iesniegtie paraksti, bet arī šo procesu apturējusi tiesvedība. Jāpiebilst, ka Albertā pašlaik izcēlies skandāls saistībā ar apstākļiem, kādos ar separātistiem saistīta organizācija ieguvusi un noplūdinājusi 2,9 miljonu provinces vēlētāju personisko informāciju – vārdus, dzīvesvietu adreses un kontaktinformāciju.
Rietumu specifika
Separātisma izpausmes Kanādas gadījumā lielākoties tiek saistītas ar franču valodā runājošo Kvebeku, kur referendums par provinces neatkarību notika gan 1980., gan arī 1995. gadā. Abās reizēs atdalīšanās no Kanādas tika noraidīta, tomēr pēdējā gadījumā tikai ar apmēram viena procentpunkta pārsvaru. Albertas gadījumā separātisma pamatā nav etniska vai lingvistiska dalījuma līnijas. Albertas separātisms lielā mērā balstās tā dēvētajā rietumu atsvešinātībā, kuru iepretim lēmumu pieņēmējiem galvaspilsētā Otavā izjūt daļa Kanādas rietumu provinču iedzīvotāju. Īpaši krasi tas vērojams tieši Kanādas bagātākajā provincē Albertā, kur tiek iegūti 84% no visas Kanādas naftas. Daudzi šīs provinces iedzīvotāji uzskata, ka federālās valdības klimata politika pārlieku ierobežo energoresursu ieguves iespējas. Tāpat tiek atgādināts par to, ka Albertas nodokļu maksātāji Kanādas federālajā budžetā iemaksā vairāk nekā no tā saņem atpakaļ. Svarīgs ir arī vērtību jautājums.
Alberta ir Kanādas konservatīvisma bastions, bet federālo valdību Otavā jau desmit gadus vada liberāļi, kas padziļinājis iedzīvotāju neapmierinātību.
Uz to uzmanību vērsis arī separātistu organizācijas "Stay Free Alberta" ("Kļūsti brīva, Alberta") līderis Mičs Silvestrs. "Mēs neesam kā pārējā Kanāda," pie Albertas vēlēšanu biroja Edmontonā, kur ar septiņām kravas mašīnām tika nogādāti savāktie paraksti, pirmdien paziņoja separātistu līderis. "Mēs esam simtprocentīgi konservatīvie. Mūs pārvalda liberāļi, kas nedomā tā kā mēs," pauda Silvestrs. Pie faktoriem, kas pēdējos gados sekmējuši neapmierinātību Kanādas rietumu provincē, pieskaita arī federālās valdības ieviestos stingros Covid-19 pandēmijas laika ierobežojumus.
Pamatiedzīvotāju jautājums
Albertas valdības vadītāja Daniela Smita iepriekš paziņojusi – ja tiks savākti nepieciešamie paraksti un tie tiks atzīti par īstiem, referendums par provinces neatkarību varētu notikt jau šā gada oktobrī, kad tiks balsots arī par citiem jautājumiem. Neatkarības atbalstītāju uzvara tomēr nenozīmēs automātisku Albertas atdalīšanos no Kanādas. Šāda referenduma iznākuma gadījumā sekotu sarunas ar federālo valdību Otavā, norāda eksperti. Pret provinces separātisma centieniem jau iestājas Kanādas pamatiedzīvotāju grupas, kas ir vērsušās tiesās. "Starptautiskā robeža ietekmētu viņu līgumos noteiktās tiesības un dzīvesveidu," intervijā raidorganizācijai BBC norādīja Kanādas indiāņu juridiskais aizstāvis Kevins Hills, vēršot uzmanību uz līgumiem, kurus pirms vairāk nekā simt gadiem ar pamatiedzīvotāju kopienām noslēdza britu impērija. Hilla klienti uzskata, ka neatkarīgas Albertas izveidošanās pārkāptu šos līgumus. Viņš vērsa uzmanību arī uz pagājušā gada decembrī tiesas lemto, ka šāds neatkarības referendums būtu pretrunā ar Kanādas konstitūcijā noteiktajām pamatiedzīvotāju tiesībām.
Referenduma iespējas
Sabiedriskās domas aptaujas rāda, ka referendumā separātisti ciestu zaudējumu. Piemēram, Kanādas firmas "Abacus Data" februārī veiktā aptaujā Albertas neatkarību atbalstīja 25% provinces iedzīvotāju. Citas aptaujas ir uzrādījušas līdzīgus rezultātus. Daži politikas eksperti norādījuši, ka referenduma process tiek virzīts brīdī, kad neapmierinātība ar federālo valdību, iespējams, sāk mazināties. Pašreizējais Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs ir populārs – "pat Albertā", aģentūrai "Associated Press" norādīja Monreālas Makgila Universitātes politikas zinātnes profesors Daniels Belāns, piebilstot, ka bažas par netaisnīgu attieksmi pret Albertu pastiprinājušās iepriekšējā Kanādas premjera Džastina Trudo laikā, bet tagad sāk mazināties.
Apskatnieki vērsuši uzmanību uz citu valstu iespējamu iejaukšanos Kanādas iekšējās lietās. Īpaši tiek pieminētas ASV un Krievija. Zināms, ka Albertas separātistu pārstāvji pagājušajā gadā tikās ar ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas amatpersonām. Viens no separātistu līderiem Džefrijs Rats raidorganizācijai BBC atklāja, ka sarunās apspriesta iespēja Albertas neatkarības gadījumā no ASV saņemt kredītlīniju 500 miljardu dolāru apmērā. Albertas separātistu kontakti ar Trampa administrāciju tiek uztverti īpaši saasināti, ņemot vērā Savienoto Valstu prezidenta pausto vēlmi redzēt Kanādu kā ASV "51. štatu". Izskanējuši pieņēmumi, ka Alberta neatkarības gadījumā varētu pat pievienoties ASV, tomēr šādu notikumu attīstības scenāriju atbalsta mazākā daļa separātistu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu