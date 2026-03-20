Ar pagājušajā nedēļā pieņemtu ziņojumu EP deputāti aicina padziļināt ES un Kanādas sadarbību, lai novērstu drošības apdraudējumus un veicinātu tirdzniecību pieaugošās ģeopolitiskās spriedzes apstākļos.
Parlaments norādījis uz kopīgām ES un Kanādas interesēm, kā arī vērtībām, kas ir jo īpaši svarīgas pašreizējās starptautiskās kārtības satricinājumos, lai stātos pretim tādiem draudiem kā, piemēram, Krievijas karš pret Ukrainu, hibrīduzbrukumi, terorisms, ārvalstu iejaukšanās un Ķīnas uzstājīgā ārpolitika.
Drošības kontekstā ES un Kanādai būtu jāpalielina atbalsts Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai integritātei, ar G7 un labas gribas koalīcijas starpniecību jākoordinē sankcijas un diplomātiskie centieni vēl vairāk izolēt Krieviju. Kopīgi jāstiprina attiecības arī ar ASV. Tāpat ziņojumā aicināts ciešāk sadarboties Ķīnas radīto problēmu risināšanā, tostarp Rietumbalkānos, vairāk iesaistīties Indijas un Klusā okeāna reģionā, īstenojot kopīgus centienus virzībā uz taisnīgu un ilgstošu mieru Tuvajos Austrumos.
Deputāti uzsvēruši, ka kopējiem spēkiem svarīgi aizstāvēt galvenās starptautiskās iestādes, piemēram, ANO, Starptautisko Krimināltiesu, Pasaules Tirdzniecības organizāciju, NATO, G7 un G20 forumus. Aicināts arī uz ciešāku sadarbību Arktikā, paužot bažas par reģiona militarizāciju un vēloties kopīgi aizsargāt Grenlandes autonomiju pieaugošās ģeopolitiskās spriedzes apstākļos.
Galvenais ziņotājs par šo tēmu Tobiass Krēmers (Vācija) Kanādu raksturojis kā, iespējams, eiropeiskāko valsti ārpus Eiropas. "Raugoties uz mūsu kopīgajām stratēģiskajām interesēm un izaicinājumiem, mēs varam teikt, ka tā ir eiropeiskāka nekā jebkad agrāk. Pasaulē, kuras aprises veido no kara atkarīga Krievija, uzstājīga Ķīna un arvien nepastāvīgāks amerikāņu sabiedrotais, eiropieši un kanādieši zina: mēs varam aizsargāt savas intereses un drošību Arktikā, Ukrainā, klimata jomā un Grenlandē. Ir pēdējais laiks kopīgās stratēģiskās intereses pārvērst ciešākā Eiropas un Kanādas aliansē," uzsvēris ES deputāts.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā.
