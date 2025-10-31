Vai eiforbija wulfenii ir ziemcietīga Latvijā? Jautā AnitaJēkabpils novadā.

Eiforbija (Euphorbia characias pasuga wulfenii) ir stāvs, reti sazarots vidēja lieluma puskrūms ar iegarenām pelēkzaļām lapām un lielām, noapaļotām zaļgani dzeltenām ziedkopām. Pasuga wulfenii no pamatsugas atšķiras ar zemāku augumu (60–90 cm), izteiktāk dzelteniem ziediem un lielākām lapām. 

Nolūzuši stublāji izdala baltu piensulu, kas kairina ādu un ir indīga. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē