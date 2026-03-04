Rīgas dome pagājušajā nedēļā atbalstīja sagatavošanās procesa sākšanu SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) akciju kotēšanai biržā. a viss noritēs veiksmīgi, tad RNP kļūs par pirmo valsts un pašvaldības kapitālsabiedrību Latvijā, kuras akcijas tiks kotētas biržā.
Šo procesu vadīs Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange, nodrošinot akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) organizētāja piesaisti publiskajā iepirkumā. Sagatavošanās posmā tikšot veikta uzņēmuma juridiskā, finanšu un korporatīvās pārvaldības izvērtēšana, kā arī analizēti potenciālie ieguvumi un riski pašvaldībai, uzņēmumam un iedzīvotājiem. Gala lēmumu par akciju publisko piedāvājumu un tā sākotnējiem nosacījumiem Rīgas dome pieņemšot tikai pēc sagatavošanās stratēģijas izstrādes.
Lai kapitāla daļas varētu piedāvāt vērtspapīru publiskajā piedāvājumā, RNP ir jāreorganizē par akciju sabiedrību. Rīgas dome uzsver, ka pašlaik runa nav par konkrētu akciju pārdošanas apjomu, bet par atbildīgu un pārdomātu sagatavošanos akciju sākotnējam piedāvājumam. Mērķis esot izstrādāt tādu IPO modeli, kurš spēšot līdzsvarot pašvaldības kā akcionāra intereses ar rīdzinieku interesēm pēc kvalitatīvākiem pakalpojumiem un caurspīdīgas pārvaldības, publiskajā komunikācijā uzsver Rīgas dome. Namu apsaimniekošanas uzņēmums RNP patlaban pilnībā pieder Rīgas domei. Tā apgrozījums 2024. gadā bija 80,569 miljoni eiro, kas ir par 8,55% vairāk nekā 2023. gadā, un uzņēmums nopelnīja deviņus miljonus eiro. RNP strādā aptuveni 2000 cilvēku, uzņēmums pārvalda ap 3500 ēku un, no ietekmes uz tirgu viedokļa raugoties, ir ēku apsaimniekošanas monopoluzņēmums Rīgā. Tieši ar to arī saistītas galvenās bažas – lai uzņēmuma akcijas būtu populāras privāto investoru vidū, tam jādemonstrē izaugsme, stabila peļņa un jāmaksā dividendes. Šīs prasības var novest pie vēlmes pakāpeniski celt namu apsaimniekošanas cenas Rīgā. No otras puses – lielāka caurspīdība, ko nodrošinātu akciju kotēšana biržā, un pārvaldības reformas, kas tam nepieciešamas, varētu novest pie lielākas uzņēmuma darbības efektivitātes.
