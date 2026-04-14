Valsts policija (VP) pabeigusi izmeklēšanu pret kādu Lietuvas pilsoni par 11 gadījumiem, kad viņš apzadzis vai aplaupījis daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus Rīgā, Daugavpilī un Liepājā. Aizdomās turētais, uzdodoties par elektriķi un iegūstot senioru uzticību, bija iekļuvis viņu mājokļos un izdarījis noziegumus. Vīrietim piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums, informē VP.
Valsts policijas lietvedībā atradās kriminālprocess, kas kvalificēts saskaņā ar Krimināllikuma 15. panta ceturto daļu, Krimināllikuma 175. panta trešo daļu un Krimināllikuma 176. panta otro daļu — par zādzībām un to mēģinājumiem, iekļūstot dzīvoklī, un par laupīšanu, ja tā izdarīta, iekļūstot dzīvoklī.
Kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka 1985. gadā dzimis Lietuvas pilsonis uzdevies par elektriķi un ieguvis cietušo iedzīvotāju uzticību.
Piemēram, kādā gadījumā vīrietis sekojis seniorei uz viņas dzīvesvietu un melojis, ka esot jāpārbauda elektrības skaitītāji. Viltvārdis apgalvojis, ka sievietei esot izveidojusies pārmaksa par elektrību. Viņš sacījis, ka viņam ir līdzi 200 eiro un lūdzis izdot 90 eiro. Kad iedzīvotāja atnesusi prasīto summu, viņš, izmantojot sievietes apjukumu, to nozadzis.
Citā gadījumā viņš izskrūvēja elektrības drošinātājus un palūdza saimniekus ielaist dzīvoklī,
lai pārbaudītu elektrības rozetes, pēc kā apzadzis dzīvokli. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka vīrietis katrā gadījumā rīkojies atšķirīgi, izdomājot dažādus veidus, kā apmānīt un apzagt seniorus.
Likumsargi noskaidroja, ka iespējamais vainīgais vīrietis atrodas Liepājā, un šā gada 20. janvārī Valsts policijas darbinieki viņu aizturēja.
Arī citās Baltijas valstīs viņš bija nonācis tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā par līdzīga rakstura noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.
Aizdomās turētajam vīrietim piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums.
Izmeklēšanas laikā visas 11 noziedzīgo nodarījumu epizodes tika apvienotas vienā kriminālprocesā.
13. martā kriminālprocess tika nosūtīts Rīgas Austrumu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret minēto personu.
