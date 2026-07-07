Vilks nekur nevilks! Turpat ganībās plosīs!

Vilku populācijas lielums un tās ietekme uz medību saimniecību, lopkopību un sabiedrības drošības sajūtu Latvijā pēdējos gados kļuvusi par vienu no visvairāk apspriestajiem dabas apsaimniekošanas jautājumiem. Pieaugot ziņojumiem par vilku novērojumiem, uzbrukumiem mājlopiem un plēsēju klātbūtni arvien tuvāk apdzīvotām vietām, aktualizējušās diskusijas par populācijas novērtēšanas metodēm, nomedīšanas limitiem un datu ticamību. Kā situāciju vērtē Latvijas lielāko mednieku organizāciju vadītāji?
Juris Buškevics, Latvijas Mednieku savienības valdes priekšsēdētājs:
“Svarīgi saprast, ka vilku skaitu parasti vērtē pirms vairošanās sezonas. Tas nozīmē, ka brīdī, kad piedzimst kucēni, reālais dzīvnieku skaits dabā kļūst lielāks nekā tas skaitlis, ar kuru bieži operē dažādos oficiālos vērtējumos. Nevar teikt, ka populācija pēc kucēnu piedzimšanas uzreiz dubultojas, tomēr pieaugums ir ievērojams. Ja metienos piedzimst seši kucēni, tas pie labas barības bāzes nav nekas neparasts. Un loģiski, ka pieaug arī spiediens uz apkārtējo vidi. Vilks ir plēsējs, un kucēni ir jābaro.
Mazie vilcēni ir jāmāca iegūt barību, un vieglākā mācību vieta nereti ir tur, kur dzīvnieki ir pieejamāki un mazāk spējīgi aizstāvēties. Aitu ganāmpulks vilkam ir daudz vieglāks mērķis nekā savvaļas dzīvnieks, kas bēg, slēpjas un spēj izmantot vidi savā labā.
No mednieku skatpunkta jāpasaka godīgi: vilks pats par sevi nav galvenais medību objekts tādā nozīmē, kā tas varētu šķist no malas. Mednieku interese par vilku lielā mērā ir saistīta ar to, kā šis plēsējs ietekmē pārējo medījamo dzīvnieku populācijas. Runa ir par stirnām, briežiem, aļņiem, mežacūkām un citiem dzīvniekiem, kuru skaitu un veselību mednieki vēro ikdienā. Ja vilku blīvums kļūst pārāk liels, tas ļoti tieši atsaucas uz šo dzīvnieku populācijām. Tāpēc mednieku vēlme regulēt vilku skaitu nav vienkārši vēlme medīt vairāk, bet mēģinājums saglabāt līdzsvaru medību saimniecībā un dabā kopumā.
Protams, šajā jautājumā medniekiem ir jāievēro normatīvie akti un jāstrādā kopā ar atbildīgajām institūcijām. Mednieku organizācijas, šajā gadījumā Latvijas Mednieku savienība, uztur saziņu ar Valsts meža dienestu un valsts mežzinātnes institūtu Silava, kur tiek veikts vilku populācijas monitorings un tas tiek finansēts no mednieku līdzekļiem. Ir būtiski, lai lēmumi par vilku limitu netiktu pieņemti tikai pēc sajūtām vai emocijām, bet balstītos reālos datos. Jā, vilkus, tāpat kā pārējos medījamos dzīvniekus, precīzi neuzskaita, skaitu tikai novērtē. Līdz ar to bieži vien rodas dažādas spekulācijas.
Vieni saka, ka vilku ir ārkārtīgi daudz, jo tie ienāk pagalmos un uzbrūk mājlopiem. Citi savukārt apgalvo, ka tas var būt viens un tas pats vilks, kas īsā laikā parādās vairākās vietās, tādēļ nevajag izdarīt pārsteidzīgus secinājumus.
Tomēr viennozīmīgi var apgalvot, ka vilku populācija nepārtraukti pieaug. Par to liecina ātrums, ar kādu tiek izpildīts nomedīšanas limits.
Agrāk vilku medības bieži vien bija saistītas ar ziemu, sniegu, pēdu dzīšanu un karodziņiem dzinējmedībās. Šodien aina ir mainījusies. Vilki tiek sastapti arī vasarā, nereti pavisam nejauši, piemēram, sēžot tornī, sargājot laukus vai vienkārši atrodoties medību platībās. Tas vien liecina, ka vilku blīvums ir kļuvis lielāks. Ziņas par vilkiem parādās arī Latvijas centrālajos rajonos un Pierīgā. Ja vilki ienāk pagalmos un cilvēki par to sūdzas, tad ir pamats domāt, ka populācijas regulēšana ir nepieciešama nopietnākā apmērā nekā līdz šim.
Līdzšinējais limits, 370 vilku, mednieku skatījumā ir nepietiekams. Valsts meža dienests ir paziņojis, ka nevar palielināt limitu tikai tāpēc, ka mednieki to vēlas. Gala vārdam esot jābalstās zinātnieku vērtējumā. Taču, ja zinātniskais vērtējums arī rāda, ka populācija ir stabila un augoša, tad limitam būtu jāseko šai realitātei. Pāris desmitu papildu atļauju, iespējams, formāli izskatās pēc pieauguma, bet praktiski nebūs pietiekami, lai jūtami ietekmētu situāciju. No mednieku puses izskan viedoklis, ka limits zem 400 nav atbilstošs pašreizējai situācijai un ka būtu jārunā par 500 un vairāk dzīvniekiem, ja grib panākt reālu regulējošu efektu.