Viena no galvenajām policijas darba prioritātēm arī nākamajos gados būs cilvēkresursu stiprināšana – tā otrdien intervijā LTV sacīja Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.
A. Rukam šoruden beidzās pirmais piecu gadu pilnvaru termiņš, kas tika pagarināts uz vēl vienu termiņu līdz 2030. gadam. Lielākais izaicinājums viņam bijusi policijas darba reorganizācija. Ruka vērtējumā, būtisks darbs ticis ieguldīts, lai policiju nodrošinātu ar cilvēkresursiem. Visvairāk cilvēku trūkstot reaģēšanā jeb patrulēšanā, lai nodrošinātu lielāku klātbūtni sabiedrībā – tas dodot lielu efektu, jo ļauj samazināt noziedzības līmeni.
Arī vardarbības mazināšana, tostarp pret sievietēm un ģimenē, esot būtiska Valsts policijas darba prioritāte. Ruks atzīmēja, ka dalība Stambulas konvencijā nodrošina juridisko ietvaru cīņai pret vardarbību, tostarp pieeju dažādiem finanšu fondiem iniciatīvu īstenošanai vardarbības mazināšanai.
Vērtējot nelegālās migrācijas ietekmi uz drošības situāciju, Ruks izteicās, ka "protams, rūpe jātur", bet kopumā viņš neredz būtiskas problēmas. Lielākā daļa Latvijā esot iebraukuši legāli, bet pārkāpumi tiekot fiksēti pārsvarā tāpēc, ka vēlāk šie cilvēki nav sakārtojuši kādus savus dokumentus.
