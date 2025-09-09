Darba tirgū vērojama pieaugoša interese par papildu darbu, un arvien vairāk iedzīvotāju izrāda vēlmi uzņemties papildu pienākumus paralēli esošajam pamatdarbam.
Baiba Rozentāle, pagaidu darba platformas "Workis" klientu apkalpošanas vadītāja
Veicot iedzīvotāju aptauju*, noskaidrojām, ka trīs ceturtdaļas Latvijas iedzīvotāju (77%) interesējas par papildu darba iespējām, un visbiežāk minētā interesējošā slodze iedzīvotāju vidū ir 5-12 stundas, piemēram, darba dienu vakaros vai brīvdienās. Tā vietā, lai šo tendenci uztvertu kā izaicinājumu, uzņēmumi to var izmantot stratēģiski.
Darba devējiem ir svarīgi apzināties, ka atalgojums nav vienīgais iemesls, kas motivē darbiniekus. Nenoliedzami, ka algai ir nozīme, taču elastība un vēlme pēc darba un privātās dzīves līdzsvara kļūst par faktoriem, kas arvien biežāk tiek ņemti vērā, izvēloties darba vietu. Izprotot un apzinoties šos motivācijas faktorus, uzņēmumi var gūt priekšrocības, piemēram, piedāvājot papildu darba maiņas.
Katras organizācijas vērtīgākais resurss ir tās cilvēki. Un vēl vērtīgāk, ja ir plāns vai papildu palīdzīgas rokas, kam uzticēt pienākumus, ja kādu iemeslu dēļ kolēģi ir prombūtnē. Aizvietošanas procesā ikdienas darbi neapstājas, tieši pretēji - slodze kļūst vēl intensīvāka, tiecoties sasniegt iecerēto ar ierobežotiem resursiem un kapacitāti. Turpretī palīdzīgas rokas – tai skaitā cilvēki, kas gatavi uzņemties arī vienas dienas maiņas, var sniegt komandai ļoti nepieciešamo atbalstu.
Katrs darbinieks, apzināti vai neapzināti, kļūst par savas organizācijas vēstnesi. Arī daloties ar ikdienišķām situācijām draugu vidū, tiek radīts priekšstats par organizāciju. Uzņēmumi, kas piedāvā papildu maiņas (patiesībā vienlaikus tiek piedāvāta elastība un kontrole pār sava laika izmantošanu – faktoriem, ko novērtē darbinieki), paplašina savu vēstnešu loku.
Vēl svarīgāk –
papildu darbs nav tikai īstermiņa darba risinājums, citiem tas var kļūt par karjeras sākumpunktu.
Piedāvājot iespēju izmēģināt nepilna laika amatus, tostarp, vienas dienas maiņas, uzņēmums var mērķtiecīgi veicināt darbinieku interesi palikt un veidot nākotni organizācijā. Tas ir veids, kā atklāt talantus un veidot attiecības, pirms darbinieki sāk meklēt pilnas slodzes darbus. Un tad, kad viņi patiesi sāks meklēt darbu – ticiet man, viņi atcerēsies par jums un iepriekšējo darba pieredzi, ja iepriekš būs bijusi veiksmīga sadarbība.
Zinot, ka uzņēmumam ir iespēja piesaistīt papildu rokas vajadzības gadījumā, tostarp, “Workis” var palīdzēt nodrošināt visas sociālās garantijas, sākot no pagaidu darba līgumiem līdz iknedēļas algas izmaksām, uzņēmums iegūst būtisku priekšrocību – proaktīvu plānošanas pieeju gan ikdienas darbiem, gan mērķu sasniegšanai kopumā. Nav nepieciešams reaģēt, mainīt grafiku un visu vēlreiz pārplānot, bet gan iespējams koncentrēties uz svarīgāko – nākamajiem soļiem.
Cilvēki vienmēr ir un paliks sava uzņēmuma vēstneši, jo viņu stāsti un pieredze ietekmē apkārtējo viedokli par organizāciju. Tāpēc uzņēmumiem ir vērts stratēģiski izmantot sabiedrības pieaugošo interesi par papildu darba iespējām, kas ļauj ne vien palielināt komandas kapacitāti brīžos, kad tas nepieciešams, bet arī atklāt un piesaistīt pilna laika darbiniekus nākotnes sadarbībām. Augstā interese par papildu darbu patiesībā ir signāls, ka uzņēmumiem pienācis laiks to iekļaut savās stratēģijās.
*Iedzīvotāju aptauju pēc "Workis" pasūtījuma veica "Norstat", aptaujājot vairāk nekā 1000 iedzīvotāju visā Latvijā 2025.gada jūnijā.
