Latvijā noslēgusies atbalsta programma elektroauto un ārēji lādējamo hibrīdu iegādei. Programma ļāvusi nopirkt ar atbalstu 6426 videi draudzīgus transportlīdzekļus, tai skaitā vairāk nekā 1200 daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērni ar invaliditāti. 

Šim mērķim iztērēti jau 30 miljoni nodokļu Latvijas budžeta līdzekļu, tiesa gan – šoreiz tie nav nodokļu maksātāju līdzekļi tiešā veidā. Šī atbalsta programma tiek finansēta no oglekļa emisiju kvotu izsolēs gūtajiem līdzekļiem. Pastarpināti, protams, tā joprojām ir nodokļu maksātāju nauda, jo oglekļa kvotas sadārdzina fosilās degvielas izmantošanu, padarot dzīvi mums dārgāku.

Aptuveni 40% no visiem Latvijā reģistrētajiem elektroauto nopirkti tieši ar šīs valsts atbalsta programmas palīdzību. Atbalsta apmērs viena transportlīdzekļa iegādei ir bijis dažāds, sākot ar 3350 un beidzot ar 9000 eiro – summa bijusi atkarīga no transportlīdzekļa veida un tā, vai iedzīvotājam ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība. Klimata un enerģētikas ministrija uzvaroši ziņo, ka atbalsta programma ir skaidri parādījusi sabiedrības gatavību pāriet uz ilgtspējīgu mobilitāti, mazinot atkarību no fosilajiem importa resursiem un stiprinot Latvijas ekonomiku. Tieši tādēļ KEM jau plāno nākamo atbalsta programmu elektroauto pirkšanai, kas varētu stāties spēkā no 2026. gada.

