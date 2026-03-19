Slimību profilakses un kontroles centrs veic masalu uzliesmojuma kontroles pasākumu organizēšanu, jo infekcijas izplatības risks tiek vērtēts kā augsts.
No trim laboratoriski apstiprinātajiem gadījumiem divi ir skolas vecuma bērni, bet viens – pieaugušais. Vēl diviem skolēniem laboratoriskās izmeklēšanas rezultāti tiek gaidīti. Visi gadījumi ir savstarpēji epidemioloģiski saistīti. Apzināto kontaktpersonu skaits ir ļoti liels – vismaz 800 cilvēki gan izglītības iestādēs, gan pacientu ģimenēs, publiskos pasākumos, starptautiskajos transporta līdzekļos un citviet, taču nav iespējams atklāt visus gadījuma kontaktus. Visām kontaktpersonām sniegtas norādes par rīcību saslimšanas gadījumā, ieskaitot pašizolāciju, bet medicīniskā novērošana nodota ģimenes ārstiem (slimības simptomu uzraudzība, nepieciešamības gadījumā laboratoriskā pārbaude, kā arī vakcinācijas statusa izvērtēšana).
Atšķirībā no vairākām citām Eiropas Savienības valstīm situācija Latvijā pēdējos gados ir bijusi labvēlīga – apstiprināti pa vienam no ārzemēm ievestam masalu gadījumam, bet no 2020. līdz 2022. gadam nav reģistrēts neviens masalu gadījums. Pēdējie masalu uzliesmojumi Latvijā reģistrēti 2018. gadā (25 gadījumi) un 2014. gadā (36 gadījumi).
Masalas ir vakcīnnovēršama infekcija, un vakcinācija ir vienīgais efektīvais veids, kā pasargāties no saslimšanas un nepieļaut masalu uzliesmojumus.
Atbilstoši vakcinācijas kalendāram pirmā vakcinācija veicama 12–15 mēnešu vecumā, bet revakcinācija – 7 gadu vecumā. Ja vakcinācija nav veikta atbilstošajā vecumā, personām ir iespēja to saņemt kā valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu līdz 25 gadu vecumam. Neskatoties uz to, vakcinācijas datu analīze liecina, ka aptuveni 14 000 jeb 4% bērnu vecumā no 1 līdz 17 gadiem nav saņēmuši nevienu poti pret masalām. Šis ir ievērojams skaits neimūnu bērnu, kas var veicināt infekcijas izplatīšanās ķēžu veidošanos un palielināt masalu uzliesmojumu risku, īpaši ņemot vērā slimības izplatību citās valstīs un starptautiskos ceļojumus.
Masalas ir ļoti lipīga vīrusu slimība, kas galvenokārt izplatās gaisa pilienu ceļā. Inficēšanās iespējama ne tikai tiešā kontaktā ar saslimušo, bet arī uzturoties telpās, kurās masalu slimnieks atradies pēdējo divu stundu laikā.
Ja parādās masalām raksturīgas slimības pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra, iesnas, klepus, acu apsārtums un vēlāk sarkani plankumaini izsitumi uz ādas –, vajag palikt mājās, sazināties ar ārstu, informēt par iespējamo inficēšanās risku un rūpīgi ievērot ārsta sniegtos norādījumus.
