Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tikšanās laikā ar parlamenta deputātiem paziņojis, ka kara aktīvā fāze varētu tikt pabeigta līdz novembrim.
"Lielākā daļa laika tika veltīta kara karstās fāzes izbeigšanas perspektīvai. Prezidents norādīja, ka līdz novembrim tiek apsvērta iespēja, ja tiks nodrošinātas drošības garantijas, izbeigt karsto fāzi," pavēstīja deputāte Olga Vasiļevska-Smahļuka.
Viņa piebilda, ka Ukrainai pašlaik ir priekšrocības frontes līnijā, ko var izmantot. Viņa norādīja, ka galvenais mērķis ir nedot Kremlim iespēju apmānīt un pēc pārtraukuma sākt jaunu karadarbību un jaunu ofensīvu.
Arī frakcijas "Tautas kalps" deputāts Jaroslavs Žeļezņaks komentēja, ka tikšanās laikā "prezidents paziņoja vēl vienu datumu, kad teorētiski beigsies karš".
"Šoreiz tas ir 2026. gada novembris, lai gan pat klātesošie tam ne pārāk noticēja," viņš pavēstīja.
Ukrainai trūkst raķešu pretgaisa aizsardzības sistēmām
Ukrainai trūkst raķešu pretgaisa aizsardzības sistēmām "Patriot", NASAMS un IRIS-T, ko izraisa intensīvās Krievijas veiktās apšaude un ieroču piegādes grūtības, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēku pavēlniecības pārstāvis Jurijs Ihnats.
"Šodien mēs atrodamies raķešu "bada maizē", jo radušās zināmas apgādes problēmas. Gaisa spēku pārstāvji pastāvīgi strādā un Ramšteinā, un citās sarunu grupās, kur mums nākas lūgt pat dažas - piecas līdz desmit - raķetes sistēmām PAC-3, NASAMS, IRIS-T un citām, jo munīcijas patēriņš ir ļoti liels," sacīja Ihnats. Iepriekš viņš runāja par pretgaisa aizsardzības līdzekļu trūkumu, saistot to ar Krievijas triecienu intensitāti ziemas periodā un uzsverot Ukrainas atkarību no Rietumu ballistisko raķešu pārtveršanas sistēmām.
Jautāts, kāpēc viņš tik atklāti runā par trūkumu, Ihnats sacīja, ka Krievija zina, cik daudz raķešu ir Ukrainai. "Krievija ļoti labi zina, cik daudz raķešu mums ir. Varbūt ne tieši pa reģioniem, bet par daudzumu, ko piegādā Rietumi, ticiet man, krievi ir labi informēti," viņš sacīja.
Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 122 droniem un divām raķetēm
Krievija naktī uz otrdienu uzbrukusi Ukrainai ar 122 droniem un divām ballistiskajām raķetēm "Iskander-M", pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši un neitralizējuši 111 dronus, teikts paziņojumā.
Krievija raidījusi "Shahed", "Gerbera", "Italmas" un citu tipu dronus, kā arī dronus imitatorus.
Fiksēti divu raķešu un deviņu trieciendronu trāpījumi 11 vietās, kā arī atlūzu nogāšanās trīs vietās, norādīja Gaisa spēki.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 357 950
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz otrdienas rītam sasnieguši 1 357 950 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1010 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 954 tankus, 24 615 bruņutransportierus, 42 751 lielgabalu un mīnmetēju, 1804 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1397 zenītartilērijas iekārtas, 436 lidmašīnas, 353 helikopterus, 1475 sauszemes bezpilota sistēmas, 312 035 bezpilota lidaparātus, 4687 spārnotās raķetes, 33 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 99 374 automobiļus un autocisternas, kā arī 4221 specializētās tehnikas vienību.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu