Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas 14. maijā aizturēja 1980. gadā dzimušu vīrieti par amfetamīna glabāšanu un realizāciju. Kopumā atrasti un izņemti aptuveni 3,5 kilogrami amfetamīna. Par notikušo ir uzsākts kriminālprocess, informē VP.
Šā gada 14. maijā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas, veicot izmeklēšanas darbības iepriekš uzsāktā kriminālprocesā, aizturēja kādu vīrieti par narkotisko vielu glabāšanu un realizāciju.
Veicot kratīšanu vīrieša dzīvesvietā Rīgā, likumsargi atrada un izņēma 15 maisiņus ar amfetamīnu un 3600 eiro skaidras naudas. Turpinot izmeklēšanu, atrasti un izņemti vēl divi iepakojumi, kur katrā bija aptuveni kilograms amfetamīna. Kopumā no nelegālās aprites tika izņemti aptuveni 3,5 kilogrami amfetamīna.
Aizturētais vīrietis dzimis 1980. gadā un jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā. Vīrietim piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 253.1 panta trešās daļas, proti, par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu realizēšanu, ja tas izdarīts ar narkotiskajām vai psihotropajām vielām lielā apmērā.
Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu