23. martā Rīgas pašvaldības policija saņēma izsaukumu uz Mežciemu, kur vairāku personu kompānija publiskā vietā lietoja alkoholu un, iespējams, reibumā pārvietojās ar elektroskrejriteni, apdraudot gan savu, gan apkārtējo drošību.
Ierodoties adresē, likumsargi pamanīja minēto kompāniju un ievēroja, ka viens no vīriešiem sēž uz elektroskrejriteņa. Ieraugot policistu tuvošanos, persona uzsāka bēgšanu. Turpinot kustību cauri iekšpagalmam, vīrietis uzbrauca uz ietves un zaudēja kontroli pār spēkratu. Uzreiz pēc tam vīrietis tika aizturēts.
Veicot pārrunas ar likumpārkāpēju, viņš skaidroja, ka bēdzis no policijas, jo zināja, ka lietojis alkoholiskos dzērienus. Tāpat tika konstatēts, ka personai nav vadītāja apliecības un elektroskrejritenim nav iegādāta OCTA apdrošināšana.
Par transportlīdzekļa vadīšanu bez tiesībām un derīgas OCTA apdrošināšanas pašvaldības policijā uzsākti divi administratīvā pārkāpuma procesi. Vienlaikus informēta Valsts policija, kas pārņēma darbu notikuma vietā.
Veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi, personas izelpā tika konstatēts vairāk nekā divu promiļu reibums.
