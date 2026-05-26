Valsts drošības dienests (VDD) 21. maijā rosinājis prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret četrām personām par Latvijas dzelzceļa objektu ļaunprātīgu dedzināšanu Krievijas interesēs.
Trīs no aizdomās turētajām personām šā gada janvārī sadarbībā ar VDD aizturēja Valsts policija, savukārt ceturtā persona, kura darbojās kā starpnieks, atrodot galveno uzdevumu izpildītāju un koordinējot izpildīto uzdevumu apmaksu, jau atradās cietumā, kur izcieta sodu par citu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Visas aizdomās turētās personas patlaban atrodas apcietinājumā, informēja VDD.
Izmeklēšanā konstatēti četri dzelzceļa objektu dedzināšanas gadījumi Rīgā,
no kuriem trīs veikti aizvadītā gada oktobrī, savukārt viens — šā gada janvārī.
Galvenais uzdevumu izpildītājs individuāli veica viena elektrības sadales skapja un viena releju skapja ļaunprātīgu dedzināšanu, savukārt divu citu releju skapju dedzināšanai katrā gadījumā piesaistīja citu palīgu.
Dedzināšanas rezultātā iznīcinātais elektrības sadales skapis bija atbildīgs par dzelzceļa apgaismojumu, savukārt releju skapji — par vilcienu kustības vadības sistēmām. Dzelzceļa objektu dedzināšana tika fiksēta videomateriālos, kuri kā atskaites par uzdevumu izpildi tika nosūtīti uzdevumu devējam lietotnē "Telegram".
Kriminālprocesus par šiem svešas mantas tīšas iznīcināšanas gadījumiem sāka Valsts policija, no paša sākuma aizdomīgo gadījumu izmeklēšanā cieši sadarbojoties ar VDD.
Izmeklēšanā atklājoties, ka visos dedzināšanas gadījumos ir iesaistīta viena un tā pati persona, šie kriminālprocesi tika apvienoti vienā. Savukārt iegūstot pierādījumus, ka dzelzceļa objektu dedzināšana veikta ārvalsts interesēs, VDD šā gada 6. februārī krimināllietu atbilstoši piekritībai no Valsts policijas pārņēma turpmākai izmeklēšanai savā lietvedībā.
Dienests aizdomās turētajām personām inkriminē Krimināllikuma pantus, proti, palīdzību ārvalstij pret Latviju vērstā darbībā personu grupā un svešas mantas tīšu iznīcināšanu, kas izdarīta ar dedzināšanu.
Marta sākumā VDD citā lietā rosināja prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret diviem jauniešiem par Latvijas dzelzceļa infrastruktūras objektu ļaunprātīgu dedzināšanu Krievijas interesēs.
Latvijas dzelzceļa infrastruktūras objektu ļaunprātīgā dedzināšanā Krievijas interesēs
apsūdzētie jaunieši radījuši zaudējumus 372 014 eiro apmērā.
Abi 2006. gadā un 1999. gadā dzimušie Latvijas pilsoņi ir saukti pie kriminālatbildības pēc diviem Krimināllikuma pantiem, proti, par palīdzību ārvalstij pret citu valsti vērstā darbībā un svešas mantas tīšu iznīcināšanu un bojāšanu.
Apsūdzība liecina, ka vīrieši ar plastmasas pudelēs pildītu degvielu aplējuši dzelzceļa releju skapi, dzelzceļa apgaismojuma sadales skapi un dīzeļlokomotīvi, pēc tam ar līdzpaņemtu sērkociņu tos aizdedzinot.
Turklāt viens no apsūdzētajiem, darbojoties patstāvīgi, izmantojot iepriekš sagatavotas pudeles ar degvielu, aplēja divus dzelzceļa releju skapjus, pēc tam ar sērkociņu tos aizdedzinot.
Kopumā dedzināšanas veiktas piecas reizes dažādās vietās, no kurām trīs reizes personas darbojušās grupā, bet divas reizes viens no apsūdzētajiem darbojies patstāvīgi.
