Aizmirsts degvielas kartes PIN kods un "miers mājās". Ko par elektroauto domā lietotāji?

Ar jaunievedumiem bieži sanāk tā — vispirms sabiedrība uz tiem skatās ar neuzticību, bet pēc kāda laika šķiet: kā bez tā varējām dzīvot? Jo neparastāks un drosmīgāks jaunums, jo lielāka ir sākotnējā skepse. Taču arī tā ar laiku pāriet un neparastais kļūst par ikdienišķu. Līdzīgi sanācis ar elektroauto — sākumā eksotika, bet šodien jau uz tām vairs neatskatāmies uz ielas.
Lai nebūtu kā vecajā jokā "redzējis neesmu, bet viedoklis ir", par elektroauto pieredzi uzklausīti sabiedrībā zināmi cilvēki — auto entuziasti. Tas, ko uzsver visi kā viens — klusums! Mūsu laikmetā, kad trokšņu piesārņojuma līmenis ir tik augsts, šķiet, tā jau ir vērtība pati par sevi.
"Kur es biju visus šos gadus?" Ramona Plūme, radio personība
Ramona ikdienā brauc ar spraudņa jeb "plug-in" hibrīda auto, taču viņas rokās tas kļuvis gandrīz par "tīru" elektroauto. "Šovasar apritēs divi gadi, kopš braucu ar "plug-in" hibrīdu, un esmu tādā sajūsmā!" viņa saka. "Atceros pirmo brīdi, kad tam piesēdos pie stūres. Padomāju — kur es biju visus šos gadus! Es biju ļoti, ļoti pārsteigta. Joprojām baudu katru braucienu un priecājos par savu izvēli!
Mēs arī savos laukos esam ierīkojuši uzlādi, līdz ar to ļoti reti izjūtam nepieciešamību pēc benzīna; arī pa pilsētu braucot, ekonomija ir vienkārši izcila. Protams, reizēm gribas to skaņu, gribas kaut kādu "sportiņu" ieslēgt. Tad es ieslēdzu to režīmu, mazliet paklausos, kā mašīna izklausās," viņa saka. "Kad draugi tagad runā par to, cik augstas ir benzīna cenas, es saku: nē, es nezinu! Es tik sen neesmu lējusi benzīnu, ka esmu degvielas kartei aizmirsusi pin kodu! Goda vārds!"
Iepriekš Ramonas īpašumā bija automobilis ar iekšdedzes dzinēju un viņa pat nevarēja iedomāties, ka varētu kaut kad pārsēsties uz ko citu, bet tagad
jau pieļauj, ka viņas nākamais auto varētu būt pilnībā elektrisks.
"Ja vēl pirms pāris gadiem es vispār pat iedomāties nevarēju — kāds vēl "plug-in" hibrīds, kāds elektroauto, tikai un vienīgi benzīns, tad šobrīd jau manas domas ir kardināli mainījušās. Pirmais man bija hibrīds, tad pārgāju uz "plug-in" hibrīdu, un, iespējams, nākamais būs pilnīgs elektroauto," pieļauj Ramona.
Viņa ir arī konkursa "Latvijas e-Auto" žūrijas pārstāve un nenoliedz, ka to izmantos lietderīgi. Ne tikai, lai atbildīgi veiktu auto izvērtēšanu, bet arī lai iepazītos ar automašīnu piedāvājumu, kā arī atbildētu uz dažiem jautājumiem pati sev. "Man interesē, piemēram, "Mercedes" elektroauto. Jo, manuprāt, "Mercedes" patērētājs ir tāds kārtīgs iekšdedzes dzinēja lietotājs. Tāpēc man īsti neiet kopā "Mercedes" un elektrība," viņa saka. "Bet patiesībā mani interesē visas jaunās elektromašīnas, par kurām esmu lasījusi un kuras esmu redzējusi, bet nekad nav sanācis patestēt. "Latvijas e-Auto" ir ārkārtīgi daudz kolosālas mašīnas, kuras mēs noteikti izvērtēsim, skatīsimies. Katrai noteikti ir savi plusi, kādai vairāk, kādai mazāk, bet kopumā, man liekas, būs kolosāli. Forša pieredze un iespēja izmēģināt tik daudz mašīnas!"
Mainu jaudu pret kilometriem! Egons Reiters, radio personība
"Miers mājās!" — tas ir pirmais, ko elektromašīnās novērtējis radio balss Egons Reiters. "Klusums ir tas, ko man vajag! Īstenībā esmu pat atmetis domu par iekšdedzes dzinēju nākotnē. Jā, diemžēl tā ir, jo man patīk klusums un miers," viņš saka.