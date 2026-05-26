Māksliniece publikācijā sociālajā medijā "Instagram" atklāja, ka pēc dziesmas iznākšanas piedzīvojusi negaidītus notikumus un nonākusi slimnīcā.
"Trakākā relīze manā mūžā. Man vajadzēja šobrīd būt Latvijas Televīzijā, bet es nāku ārā no Gaiļezera," sacīja dziedātāja, "es izdevu dziesmu "Palīgā". Un tajā pašā naktī ar ātro palīdzību nonācu slimnīcā. Dabūju pamatīgu smadzeņu satricinājumu.
Tagad bija divas nedēļas nu vienkārši...
un tas viss šīs dziesmas "Palīgā" dēļ. Iespējams, es nezinu, varbūt tā ir sazvērestības teorija, bet kaut kas tur nav tīrs.
Un, ja godīgi, man mazliet bail, ka tā dziesma ir noburta. Kaut kāds Dieva joks."
Jau vēstīts, ka 29. dzimšanas dienas rītā savā "Instagram" kontā dziedātāja vēstīja "Būšu īsa, jo nevaru ilgi skatīties ekrānā. Naktī pēc dziesmas "Palīgā" iznākšanas dabūju kārtīgu smadzeņu satricinājumu. Tāpēc atcēlu visas atlikušās intervijas un neatbildu uz ziņām, jo nevaru skatīties telefonā."
Tāpat viņa mierināja sekotājus, norādot:
"Viss ir un būs labi, vienkārši pastāstu, kāpēc pazudu."
Samtainās balss īpašniece arī ironiski piebilda: "Paradoksāli, ka dziesma "Palīgā" atnāca ar reālu ātro palīdzību, he he."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu