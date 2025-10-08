SIA "Valmiermuižas alus" pamatkapitāls palielināts par 57 280 eiro, liecina "Firmas.lv" publiskotā informācija. Kompānijas pamatkapitāls palielināts līdz 1,454 miljoniem eiro.
Uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanas noteikumos teikts, ka vienas jaunās kapitāldaļas nominālvērtība ir viens eiro.
Jau ziņots, ka AS "Cēsu alus" iegādāsies visas "Valmiermuižas alus" kapitāldaļas un apvienošanās tiks pabeigta, kad būs saņemta Konkurences padomes (KP) atļauja.
KP 24.septembrī informēja, ka tā sākusi vērtēt saņemto "Cēsu alus" apvienošanās ziņojumu par izšķirošas ietekmes iegūšanu pār "Valmiermuižas alu".
Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem KP jāpieņem viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas.
Līdz tam "Valmiermuižas alus" turpinās alus un bezalkoholisko dzērienu brūvēšanu un piegādi klientiem esošā līdzīpašnieka Aigara Ruņģa vadībā, bet pēc tam Ruņģis konsultēšot jauno uzņēmuma vadību, lai arī turpmāk tiktu saglabātas "Valmiermuižas alus" receptes.
"Valmiermuižas alus" apgrozījums 2024.gadā bija 10,018 miljoni eiro, kas ir par 6,2% mazāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa samazinājās par 65,9% un bija 65 858 eiro.
Kompānija reģistrēta 2005.gadā, un tās vienīgais īpašnieks patlaban ir "Valmiermuižas ieguldījumu fonds".
