Visvairāk piena mūža laikā – vairāk par 111,8 tonnām devusi Slampes pagasta SIA "Kalnāji" gotiņa Blūze, – liecina statistika, vērtējot tās gotiņas, kas joprojām ir darbībā.
"Mēs cenšamies darboties iespējami saimnieciskāk, pēc rekordiem netiecamies. Visu četru grupu gotiņām barojam vienādu barību. Augstražīgajām piena devējām ir ļoti svarīgi, lai barībai būtu visaugstākā kvalitāte. Protams, ne mazāk svarīga ir arī ģenētika un labturība," teic Slampes pagasta SIA "Kalnāji" lopkopības ražošanas vadītāja Ilze Lorence. Viņas komandas aprūpētajā ganāmpulkā, pēc šā gada datiem, 15. martā Latvijas visražīgākā bija gotiņa Blūze, kas deviņās laktācijās devusi pavisam 111 819 kilogramus piena. Mūža ražība ir aprēķināta pēc standarta laktāciju metodes aprēķina – 305 dienām, kā to rēķina pēc pārraudzības rezultātiem, ziņo Lauku atbalsta dienests (LAD). Blūzes ciltskartītē norādīts "LB", tātad, Latvijas brūnās (LB) šķirnes govs, tomēr ieraksts, izrādās, ir precizējams. Gotiņas senči, visticamāk, bija LB šķirnes liellopi, tomēr patlaban Blūzei ir 59,09% Holšteinas melnraibās, 19,92% Dānijas sarkanās, 13,57% Holšteinas sarkanraibās un 7,42% Šveices šķirnes asiņu. Latvijas visražīgākā dzīvā govs ir dzimusi 2013. gada Ziemassvētkos un vakar sagaidīja savu desmito teļu, precīzāk – telīti.
No Blūzes pēcnācējiem patlaban ir dzīva trešās laktācijas govs Baidena, kas dienā dod vidēji 38 kilogramus piena. Salīdzinājumam – rekordistes dod 70 un vairāk kilogramus piena. Baidenas sniegums otrajā laktācijā bija 12 964 kg piena. Blūze astotajā laktācijā deva savu vislielāko izslaukumu, pavisam 14 161 kg piena. Par 12 000 kg mazāks izslaukums Latvijas visražīgākajai gotiņai bija vien pirmajā laktācijā, kad tā deva 9700 kg piena. "Baidena ir laba govs, ar labu izslaukumu, tomēr rekordiste tā nebūs," teic I. Lorence.
Žurnāla "Agro Tops" sociālajā kontā ziņu par Blūzes mūža izslaukumu lasījuši vairāk nekā 110 000 lasītāju.
Daudz lasītāju aicina Blūzei dot "mūža maizi", "maksāt mūža pensiju". I. Lorence teic, ka patlaban neredz iemeslu Blūzes brāķēšanai – gotiņai ir vesels tesmenis un kājas, tomēr izaicinājums varot būt desmitās dzemdības. "Par Blūzi lemsim pēc dzemdībām. Iespējams, sēklosim vēl vienu reizi," teic SIA "Kalnāji" lopkopības ražošanas vadītāja. Viņa arī atklāj, ka ganāmpulkā brāķē govis, kas dienā dod mazāk nekā 28 litrus piena, ja vien nav kāds cits brāķēšanas iemesls.
Pāries uz Holšteinas melnraibo šķirni
I. Lorence vidējā izslaukuma celšanā lielu rezervi redz telīšu genoma analīžu veikšanā, šķirotā bioprodukta izmantošanā, kā arī pārejā uz Holšteinas melnraibo šķirni, ko "Kalnāji" patlaban īsteno. "Ir zinātniski pierādīts, ka Holšteinas melnraibā šķirne ir visražīgākā un ekonomiski izdevīgāka nekā sarkano šķirņu gotiņas," tā I. Lorence.
Tas gan, iespējams, varētu mazināt gotiņu mūža vidējo ilgumu. Latvijā govis pienu ražo mazāk nekā divas laktācijas, "Kalnājos" gandrīz par trešdaļu ilgāk. "Mēs diezgan daudz govis brāķējām zootehnisku iemeslu dēļ. Tesmeņa forma ir svarīgs iemesls brāķēšanai. Dānijas sarkanās šķirnes un Latvijas brūnās tesmeņa saites trešajā un ceturtajā laktācijā parasti neiztur. Šīs šķirnes govis ir kaut ko saglabājušas no Latvijas brūnās šķirnes. Tātad tām izslaukuma potenciāls ir mazāks nekā Holšteinas melnraibās šķirnes govīm.
Padomju laikā no brūnajām govīm slauca vidēji 5000 kilogramus, un tas bija daudz. Patlaban Latvijas brūnās vidējais izslaukums ir septiņi astoņi tūkstoši kilogramu.
Varam vien minēt, cik govis dotu piena padomju laikā, ja tolaik būtu iespēja barot ar to, ko barojam patlaban. Pašlaik sarkano šķirņu govis sāk dot 12 līdz 13 tūkstošus kilogramu piena," stāsta I. Lorence.
Visražīgākie ganāmpulki
Pavisam astoņu ganāmpulku astoņas gotiņas mūža laikā devušas vairāk nekā 100 tonnas piena. SIA "Kalnāji" ganāmpulkā aizvadītā mēneša vidū bija pavisam 525 piena devējas. Aizvadītajā piena pārraudzības gadā saimniecībai bija 25. lielākais slaucamo govju ganāmpulks. Vidējais izslaukums 13 033 kg piena no govs. Salīdzinājumam – pērn Latvijā vidējā izslaukuma rādītājs bija lielāks par 14 000 kg pavisam septiņos ganāmpulkos. Jau daudzus gadus līderis pēc vidējā izslaukuma rādītāja ir Jeru pagasta SIA "Ceriņi", kuras aptuveni 500 govju ganāmpulkā katra govs vidēji deva 14 809 kg piena. Otrs ražīgākais ar 14 777 kg lielu vidējā izslaukuma rādītāju bija Bilskas pagasta SIA "Kalējiņi 1" ganāmpulks, bet trešais vislielākais izslaukums bija Veselavas pagasta ZS "Caunītes" ganāmpulkā, pavisam 14 645 kg piena. Vidējais izslaukums govīm, kas atrodas pārraudzībā, pērn Latvijā bija 9594 kg, par 239 kg vairāk nekā gadu iepriekš. Salīdzinājumam – pirms desmit gadiem, 2016. gadā, vidējā izslaukuma rādītājs bija 7276 kg.
