Lauksaimniecības biznesa izstāde "Pavasaris 2026"; efektivitāte kļūst par nepieciešamību

Indulis Burka / Latvijas Avīze
2026. gada 09. aprīlis, 07:10
Klausies ziņu audio formātā
SIA "A. M. L." valdes loceklis Gusts Lūsis stāsta, ka izstāde tradicionāli ir sava veida nozares spogulis – tajā redzams, ar kādām problēmām saskaras saimnieki un kādus risinājumus piedāvā uzņēmēji. Savukārt izstāžu daļas vadītāja Laura Lūse uzsver, ka mūsdienu saimniekošanā tehnoloģijas vairs nav luksuss, bet gan instruments, bez kura grūti konkurēt.
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

Pieaugošās izmaksas, nestabilas cenas un laikapstākļu kaprīzes pēdējos gados būtiski mainījušas lauksaimniecības nozares ikdienu.

Vēl nesen efektīvāka saimniekošana bija tikai attīstības virziens, bet šobrīd tā kļuvusi par priekšnoteikumu, lai izdzīvotu. Kādi moderni risinājumi pieejami jau šobrīd, kas palīdzētu palikt tirgū un veiksmīgi saimniekot, par to ikviens varēs uzzināt 34. starptautiskajā lauksaimniecības biznesa izstādē "Pavasaris 2026", kas no 9. līdz 11. aprīlim notiks biznesa centrā "Rāmava". Tā pulcēs vairāk nekā 260 nozares uzņēmumu un organizāciju.

SIA "A. M. L." valdes loceklis Gusts Lūsis stāsta, ka izstāde tradicionāli ir sava veida nozares spogulis – tajā redzams, ar kādām problēmām saskaras saimnieki un kādus risinājumus piedāvā uzņēmēji. Šogad galvenais akcents ir nepārprotams: kā strādāt gudrāk, samazinot izmaksas un vienlaikus saglabājot ražīgumu.

Jārēķina katrs eiro

Lauksaimnieki arvien biežāk spiesti pieņemt lēmumus ar kalkulatoru rokā. Degvielas cenu svārstības, izejvielu sadārdzinājums un enerģijas izmaksu pieaugums nozīmē, ka katra kļūda var maksāt dārgi.

Izstāžu daļas vadītāja Laura Lūse atgādina, ka laika apstākļus ietekmēt nevar, bet savu saimniekošanas veidu gan. 

Tāpēc arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta procesu analīzei, izmaksu optimizācijai un efektivitātes paaugstināšanai. Tas vairs nav jautājums par izvēli darīt vai nedarīt, bet gan par būtisku nepieciešamību.

"Tieši šī iemesla dēļ pieaug interese par tehnoloģijām, kas ļauj precīzāk plānot darbus, kontrolēt resursus un iegūt lielāku atdevi no katra ieguldītā eiro," skaidro Laura Lūse.

Tehnoloģijas kļūst par pamatu

Izstādē "Pavasaris 2026" būs redzams plašs tehnikas un risinājumu klāsts – no traktoriem un komunālās tehnikas līdz precīzās lauksaimniecības un digitalizācijas iespējām.

Šogad plašā klāsta traktori līdz 140 ZS jaudai ("Kioto", "Landini", "Solis", "ArmaTrack"). Tie piemēroti mazākām un vidējām saimniecībām. Protams, būs arī jaudīgāki traktori, piemēram, no "Class", "New Holland", "Massey Fergusson" zīmoliem.

Vairāku hektāru plašajā teritorijā apmeklētāji varēs iepazīt jaunāko lauksaimniecības un komunālās tehnikas piedāvājumu, precīzās lauksaimniecības un digitalizācijas risinājumus, būvniecības, infrastruktūras un teritoriju apsaimniekošanas tehnoloģijas, augu aizsardzības, sēklu, mēslojuma un lopkopības risinājumus.

Piemēram, uzņēmums "Baltic agro" piedāvās "Antti X series" graudu kalti, savukārt SIA "Graintech" izrādīs zīmola "Preco" risinājumus, SIA "JVK projekti" pārstāvēs zīmolu "Mepu", SIA "4 grain" – zīmolu "GSI", bet SIA "Tornum" zīmolu "Tornum".

SIA "Pakavs" demonstrēs zīmola "Western" piekabes, SIA "Cargo mobile" zīmola "Mega Light" piekabes, savukārt divi Lietuvas uzņēmumi "Laumetris" un "Dpmode" – pašu ražotās piekabes.

Par granulētā kaļķa un organisko mēslošanas līdzekļu tirdzniecību varēs uzzināt SIA "BIO-industrija", bet SIA "Doma" piedāvās mērinstrumentus, laboratorijas un tehnoloģiskās iekārtas pārtikas, graudu un lopbarības produktu kvalitātes kontrolei. Latvijā uzņēmums pārstāv nozarē atzītos "Perten" produktus: krišanas skaitļa un lipekļa noteikšanas iekārtas, graudu analizatorus, kā arī plaša pielietojuma NIR analizatorus, ar ko iespējams pārbaudīt pārtikas produktu, dzīvnieku barības un pat koksnes produktu kvalitāti.

Augsnes apstrādes tehnika būs skatāma SIA "Vaderstad", SIA "AgroK", SIA "AR Agro", SIA"LAJA" un citos stendos.
Foto: Publicitātes

Liela problēma ir kailgliemeži. Tie apdraud ražu ne tikai mazdārziņos, bet arī lielo lauksaimnieku platībās. SIA "Baltic agro" zina atbildi, kā šo problēmu atrisināt. Uzņēmuma stendā varēs iegādāties efektīvus līdzekļus kailgliemežu ierobežošanai un saņemt padomu, kā tos izmantot vislabāk.

Būs arī ļoti plašs tehnikas piedāvājums celtniecībai, komunālajiem pakalpojumiem, infrastruktūras uzturēšanai.

Tāpat varēs iepazīt plašu lopkopības un veterināro produktu klāstu. Izstādē būs pārstāvēti uzņēmumi "Baltu veterinārija", "Magnum veterinārija" un "Vidzemes veterinārais serviss".

Savukārt SIA "Latvijas šķirnes sēklas" piedāvās Latvijas klimatiskajiem apstākļiem piemērotākos zālāju maisījums pļaušanai un ganīšanai. Piedāvājumā būs arī dekoratīvo zālienu maisījumi.

Ja nepieciešami "Truxar" niedru pļāvēji un specializēta ūdenstilpju kopšanas tehnika, tā jāmeklē SIA "Baltijas jahtu serviss" stendā.

SIA "Bioefekts" jau kopš 1993. gada sadarbībā ar Latvijas zinātniekiem izstrādā un ražo mikrobioloģiskos mēslošanas līdzekļus, mikrobioloģiskos preparātus un augu aizsardzības līdzekļus. Produkti ir nekaitīgi cilvēkiem, dzīvniekiem, augiem un zemei. Preparātus var izmantot visu augu, dārzeņu mēslošanai un aizsardzībai, kā arī augsnes vispārējā stāvokļa uzlabošanai, atjaunošanai. Arī tos varēs aplūkot izstādē.

Laistīšanas un apūdeņošanas sistēmas un to ierīkošanai nepieciešamais meklējams SIA "Irrigation systems" un SIA "Modo golf" stendos.

Daudzus gadus izstādē ar saviem produktiem un risinājumiem piedalās SIA "Baumashinen Lettland", SIA "Ginalas Latvija", SIA "Pireka", SIA "Repa", SIA "FN serviss".

"Mūsdienu saimniekošanā tehnoloģijas vairs nav luksuss, tās ir instruments, bez kura grūti konkurēt. Precīzā sēja, mainīgo normu mēslošana, datu analīze – tie ir risinājumi, kas ļauj samazināt izmaksas un vienlaikus uzlabot rezultātu," turpina Lūses kundze.

Ne mazāk aktuāls kļūst enerģētikas jautājums. Elektrības cenu svārstības liek domāt par alternatīvām – enerģijas uzkrāšanu, patēriņa optimizāciju un lielāku neatkarību. Lai gan saules paneļu uzstādīšanas bums ir nedaudz pierimis, interese par enerģijas risinājumiem saglabājas.

Šogad izstādē plašā klāstā traktori – gan jaudīgie, piemēram, no "Class" (attēlā), "New Holland" un "Massey Fergusson" zīmoliem, gan nelielāki līdz 140 ZS jaudai ("Kioto", "Landini", "Solis", "ArmaTrack"), kas piemēroti mazākām un vidējām saimniecībā.
Foto: Publicitātes

Dati kļūst par galveno resursu

Līdz ar tehnoloģiju attīstību mainās arī domāšana. Agrāk lēmumi lielā mērā balstījās pieredzē, bet šobrīd arvien lielāku nozīmi iegūst dati.

To apliecina arī Lauksaimniecības forums, kas izstādes laikā norisināsies ar vadmotīvu "Attiecības. Sadarbība. Izaugsme".

Forumā īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, kādi dati patiesībā ir svarīgi saimniekošanā un kā tie palīdz pieņemt lēmumus. Diskusijās paredzēts analizēt gan kopdarbības iespējas, gan risku pārvaldību, gan efektīvāku resursu izmantošanu.

Tiks runāts arī par sējumu apdrošināšanu, enerģijas izmaksu un lopkopības attīstības stratēģiju. Tas viss liecina – nozare virzās uz arvien precīzāku, datos balstītu saimniekošanu.

"Novada garša"

Ļoti interesants solās būt pasākums 10. aprīlī – "Novada garša". Kopā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra konsultantiem būs sastopami arī SIA "Cēsu gaļas kombināts" un Latvijas Dabas fonda pārstāvji.

Stendā tiek gaidīti dabisko zālāju īpašnieki, kuri audzē liellopus un ir ieinteresēti iesaistīties "Pļavas gaļas" produktu līnijas izveidē zīmes "Dabisko pļavu produkts" ietvaros. Kopīgi varēs pārrunāt sadarbības iespējas liellopu realizācijai Cēsu gaļas kombinātam un iepazīties ar zīmes nosacījumiem.

Tāpat aicināti arī citi dabisko pļavu produktu ražotāji un pakalpojumu sniedzēji, kuri vēlas saviem produktiem iegūt zīmi "Dabisko pļavu produkts" un uzzināt vairāk par ieguvumiem, piedāvājot tirgū savus ražojumus ar šo zīmi.

Sadarbība kļūst izšķiroša

Vēl viens būtisks aspekts ir sadarbība. Mazākām saimniecībām kļūst arvien grūtāk konkurēt vienatnē, tāpēc pieaug interese par kooperāciju un kopīgiem projektiem.

SIA "A. M. L." valdes loceklis Gusts Lūsis uzsver, ka izaugsme sākas ar ideju un attiecībām, tikai pēc tam iespējama efektīva sadarbība. Tas nozīmē ne tikai kopīgus iepirkumus vai produkcijas realizāciju, bet arī pieredzes apmaiņu un kopīgu risku pārvaldību.

"Šāda pieeja īpaši svarīga apstākļos, kad tirgus svārstības kļūst par normu, nevis izņēmumu. Izstādes formāts ir vērsts gan uz profesionālo "bizness biznesam" segmentu, gan arī mazākām saimniecībām un privātiem interesentiem, kuri meklē efektīvākus risinājumus ikdienas darbam un interesējas par jaunu sadarbību veidošanu," pārliecināts Lūša kungs.

Izstāde kā praktisks instruments

Izstādes nozīme šādā situācijā pieaug. Tā nav tikai tehnoloģiju demonstrācija, bet arī praktiska platforma lēmumu pieņemšanai.

Vienas dienas laikā iespējams apskatīt dažādu ražotāju piedāvājumu, aprunāties ar speciālistiem un salīdzināt risinājumus reālajā dzīvē. Tas ļauj ietaupīt laiku un pieņemt pārdomātākus lēmumus.

Turklāt izstāde ir arī vieta, kur veidojas kontakti un rodas jaunas sadarbības. Tieši šī neformālā komunikācija bieži vien kļūst par pamatu turpmākai attīstībai.

Nozares nākotne – racionālāka pieeja

Lauksaimniecība Latvijā kļūst arvien racionālāka. Emocijas un ieradumi pakāpeniski atkāpjas, dodot vietu aprēķinam un analīzei.

Laura Lūse atgādina, ka tas nenozīmē, ka darbs kļūst vienkāršāks – tieši pretēji. Prasības aug, un kļūdu cena kļūst augstāka. Taču vienlaikus pieaug arī iespējas – tehnoloģijas, dati un sadarbība dod pamatu strādāt efektīvāk.

"Izstāde "Pavasaris 2026" šajā ziņā ir koncentrēts nozares attīstības atspoguļojums. Tajā vienuviet redzami gan izaicinājumi, gan risinājumi.

Un galvenais secinājums ir nepārprotams: efektivitāte vairs nav izvēle. Tā ir norma, bez kuras mūsdienu lauksaimniecībā iztikt nevar," tā Laura Lūse.

