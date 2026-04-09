Pieaugošās izmaksas, nestabilas cenas un laikapstākļu kaprīzes pēdējos gados būtiski mainījušas lauksaimniecības nozares ikdienu.
Vēl nesen efektīvāka saimniekošana bija tikai attīstības virziens, bet šobrīd tā kļuvusi par priekšnoteikumu, lai izdzīvotu. Kādi moderni risinājumi pieejami jau šobrīd, kas palīdzētu palikt tirgū un veiksmīgi saimniekot, par to ikviens varēs uzzināt 34. starptautiskajā lauksaimniecības biznesa izstādē "Pavasaris 2026", kas no 9. līdz 11. aprīlim notiks biznesa centrā "Rāmava". Tā pulcēs vairāk nekā 260 nozares uzņēmumu un organizāciju.
SIA "A. M. L." valdes loceklis Gusts Lūsis stāsta, ka izstāde tradicionāli ir sava veida nozares spogulis – tajā redzams, ar kādām problēmām saskaras saimnieki un kādus risinājumus piedāvā uzņēmēji. Šogad galvenais akcents ir nepārprotams: kā strādāt gudrāk, samazinot izmaksas un vienlaikus saglabājot ražīgumu.
Jārēķina katrs eiro
Lauksaimnieki arvien biežāk spiesti pieņemt lēmumus ar kalkulatoru rokā. Degvielas cenu svārstības, izejvielu sadārdzinājums un enerģijas izmaksu pieaugums nozīmē, ka katra kļūda var maksāt dārgi.
Izstāžu daļas vadītāja Laura Lūse atgādina, ka laika apstākļus ietekmēt nevar, bet savu saimniekošanas veidu gan.
Tāpēc arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta procesu analīzei, izmaksu optimizācijai un efektivitātes paaugstināšanai. Tas vairs nav jautājums par izvēli darīt vai nedarīt, bet gan par būtisku nepieciešamību.
"Tieši šī iemesla dēļ pieaug interese par tehnoloģijām, kas ļauj precīzāk plānot darbus, kontrolēt resursus un iegūt lielāku atdevi no katra ieguldītā eiro," skaidro Laura Lūse.
Tehnoloģijas kļūst par pamatu
Izstādē "Pavasaris 2026" būs redzams plašs tehnikas un risinājumu klāsts – no traktoriem un komunālās tehnikas līdz precīzās lauksaimniecības un digitalizācijas iespējām.
Šogad plašā klāsta traktori līdz 140 ZS jaudai ("Kioto", "Landini", "Solis", "ArmaTrack"). Tie piemēroti mazākām un vidējām saimniecībām. Protams, būs arī jaudīgāki traktori, piemēram, no "Class", "New Holland", "Massey Fergusson" zīmoliem.
Vairāku hektāru plašajā teritorijā apmeklētāji varēs iepazīt jaunāko lauksaimniecības un komunālās tehnikas piedāvājumu, precīzās lauksaimniecības un digitalizācijas risinājumus, būvniecības, infrastruktūras un teritoriju apsaimniekošanas tehnoloģijas, augu aizsardzības, sēklu, mēslojuma un lopkopības risinājumus.