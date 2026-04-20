Ģenerālprokuratūra sākusi kriminālprocesu par iespējamām nelikumīgām darbībām ar komponista Raimonda Paula personas datiem saistībā ar Mežaparka Lielajā estrādē 11. jūlijā paredzēto koncertu "Manai dzimtenei".
Ģenerālprokuratūrā pabeigta pārbaude saistībā ar Paula pilnvarotā pārstāvja iesniegumu par nelikumīgām darbībām ar Paula personas datiem, organizējot kora mūzikas pasākumu, informē prokuratūra.
Prokurora pārbaudes laikā tika iegūta pretrunīga informācija par to, vai pasākuma organizators saņēmis Paula atļauju savu personas datu izmantošanai.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likumu kriminālprocesu var sākt, ja ziņas satur informāciju par iespējamu notikušu noziedzīgu nodarījumu un tās ir iespējams pārbaudīt tikai ar kriminālprocesa līdzekļiem un metodēm, norādīja prokuratūrā.
Pamatojoties uz to, ka prokurora pārbaudes laikā iegūtās ziņas norāda uz iespējamām nelikumīgām darbībām ar komponista personas datiem, tika sākts kriminālprocess, informēja prokuratūrā.
Lieta ierosināta pēc Krimināllikuma panta "Nelikumīgas darbības ar fiziskās personas datiem" un tā nosūtīta Valsts policijai pirmstiesas izmeklēšanas veikšanai.
Jau rakstīts, ka publiskajā telpā ilgāku laiku izskanēja domstarpības starp komponistu Paulu un dziesmu svētku "Manai dzimtenei" rīkotājiem par pasākuma norisi un sākotnējo maestro vārda izmantošanu.
Ņemot vērā situāciju, vēlāk pasākuma nosaukums ir mainīts, tajā vairs neiekļaujot maestro vārdu. Neskatoties uz minēto, atsevišķi mūziķi, kuru dalība pasākumā bija plānota, no uzstāšanās tajā ir atteikušies.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu