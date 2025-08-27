Latvijas Bankas kolekcijas monēta "Kāposts" konkursā "Gada monēta" ("Coin of the Year") atzīta par labāko sudraba monētu pasaulē.
Šo konkursu organizē ASV numismātikas publikāciju izdevniecība "Krause Publications" un tās izdotais žurnāls "World Coin News", informē Latvijas Bankas preses dienests.
Monēta "Kāposts" iepriekš sabiedrības aptaujā atzīta arī par "Latvijas gada monētu 2024". Šo monētu radījis mākslinieks, tēlnieks Mārtiņš Rozenfelds, kas ar savu dizaina priekšlikumu piedalījās Latvijas Bankas 2023. gada nogalē organizētajā atklātajā dizaina konkursā. Latvijas Bankas preses dienests informē, ka šogad "Coin of the Year" finālā starp desmit labākajām 2024. gadā emitētajām monētām dažādās kategorijās iekļuva divas Latvijas Bankas izlaistās monētas. Viena no desmit labākajām monētām kategorijā "Mākslinieciskākā monēta" bija "Enerģijas monēta". Kopumā konkursā tika pieteiktas aptuveni 550 monētas, bet finālā iekļuva 100 monētu no 38 valstīm.
Latvijas Banka kopš 1993. gada izlaidusi 98 lata un 61 eiro kolekcijas monētas. Kopumā Latvijas monētu veidošanā piedalījušies vairāk nekā 50 Latvijas un viens Ukrainas mākslinieks.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu