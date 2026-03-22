Vita Valtere nākusi klajā ar negaidītu paziņojumu – gandrīz divas desmitgades ilgušo klusumu pārtraucis dēla Gabriela Semija bioloģiskais tēvs, kurš beidzot sazinājies ar tuviniekiem. Realitātes seriālā "Ģimene burkā" sieviete atklāj pagātnes notikumus gan par abu iepazīšanos, gan vīrieša personību. Viņa neslēpj rūgtumu par faktu, ka pirms gadiem tēvs pat tiesas ceļā centies apstrīdēt asinsradniecību ar dēlu.
Viesojoties pie māsas Viktorijas kopā ar meitu Annu, Vita mierīgā gaisotnē kavējas atmiņās par dēla īsto tēvu Deniju. Viņu ceļi krustojās pirms 18 gadiem kādā deju klubā, un par šo pirmo tikšanos Vita saka: "Man ļoti patika dejot, viņam arī ļoti patika dejot un mēs iepazināmies kaut kādā klubiņā. Jā, saskatījāmies un viņš bija ļoti harizmātisks, ļoti interesants, un man viņš ļoti iepatikās."
Realitāte izrādījās skarbāka – Denijs dēlu savām acīm skatījis tikai vienreiz, kad zīdainim bija vien pāris dienas. Toreiz pēcdzemdību nodaļā vīrietis bārstījis solījumus, kas tā arī netika pildīti. Vita atceras: "Es biju slimnīcā, otrajā dienā, kad Gabriels bija piedzimis, apskatīja. Un, protams, [teica]: "Es nākšu bieži! Es nākšu ciemos!" Jā, jā... kā tad! Tā viņš arī pazuda."
Lai gan sākumā Vita cerēja uz pilnvērtīgu ģimeni, drīz vien viņa saprata, ka Denija prioritātes ir izklaides, nevis bērna audzināšana. Viņa atzīst: "Patiesībā jau dažus mēnešus pēc tam es sapratu, ka tas nebūs īstais cilvēks, ar ko veidot vispār nākotni. Manī iekšā bija tā sajūta, ka man taču jāpaliek kopā ar viņu, jo manam dēlam vajag tēvu!"
Kad Gabrielam bija trīs gadi, situācija kļuva absurda – Denija juriste pieprasīja apstrīdēt paternitāti. Vita par savu toreizējo reakciju stāsta: "Tad es biju baigi niknā! Es gāju pie sava tā advokāta un teicu: "Dabūjiet man to Deniju šurp!" Uztaisīsim DNS analīzes un jūs redzēsiet vienkārši, ka tas ir viņa dēls."
Nesenā sarunā ar māsu Vita atklāja, ka Denijs pēc gadiem piezvanījis no Vācijas, lai palūgtu dēla dzimšanas apliecības foto. Viņa saskata tajā aprēķinu, jo vīrietis iepriekš minējis problēmas ar nodokļiem, un dāmas pieļauj, ka bērna dati viņam vajadzīgi sociālajiem atvieglojumiem ārzemēs.
Neskatoties uz tēva vienaldzību un alimentu nemaksāšanu, Vita vēlas palīdzēt dēlam rast atbildes uz viņa jautājumiem. Gabriels vēlas satikt tēvu vaigā, tāpēc Vita ir gatava organizēt tikšanos bez jebkādām materiālām prasībām: "Dēlam tomēr ir svarīgi satikt savu īsto tēvu acīs. Es viņam jau teicu: "Denij, mums no tevis neko nevajag – ne naudu, ne tur absolūti neko! Vienkārši kopīgu sarunu, sajust tevi dēlam, uztaisīt bildi.""
"[Es viņam] uzrakstu, ka būsim vai esam Vācijā, bet katru reizi vienas un tas pašas atrunas – tad es esmu slims, tad es nevaru, tad man darbs. Es viņam saku: "Denij, mēs taču nebraucam uz Vāciju katru nedēļu, nu, reizi gadā atbraucam. Tu taču vari atrast dienu, lai satiktos!""
Kamēr bioloģiskais tēvs turpina bezrūpīgu dzīvesveidu, bērnu audzināšanā jau gadiem neatsveramu atbalstu sniedz Vitas vīrs Lauris. Mūziķis abus sievas bērnus pieņēmis kā savējos un rūpējas par tiem ar patiesu tēvišķu mīlestību.
