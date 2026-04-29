Šovā “Ģimene burkā” Agrita Bindre atklāj detaļas par Jāņa vajāšanu un draudiem. Tie viņu tik ļoti nobiedējuši, ka Agrita ir ne tikai Jāni bloķējusi, bet arī piezvanījusi viņa mammai un apsver domu vērsties policijā, lai panāktu tuvošanās aizliegumu.
Agrita ar Esteri cerēja, ka Jānis izmantos iespēju tikties ar ekspertu Kristapu Ozoliņu, vēl jo vairāk tāpēc, ka pats bija izteicis tādu vēlēšanos. Tomēr Jānis uz sarunu neieradās. Agrita gan par to nav īpaši izbrīnīta, jo Jānis solījumus ir nepildījis arī agrāk: “Tas nebija nekāds pārsteigums, un tai pat laikā bija liels pārsteigums, jo pats uzprasījās, pats kaut ko gribēja teikt, izteikt savu viedokli, nu drosmes laikam nepietika.”
Nu Agrita izmantojusi Kristapa doto padomu un Jāni visur nobloķējusi. To dzirdot, Estere nespēj noslēpt savu prieku: “Aleluja! Es tagad Dievam varu pateikties par visu!”
Agrita gan šoreiz nedomā apstāties pie nobloķēšanas, jo ir nobijusies: “Es neapstāšos pie tā. Kā Kristaps ieteica, es no sākuma piezvanīju viņa mammai, jo es saņēmu kārtējos draudus no viņa, un šoreiz es tiešām no sirds nobijos. Viņš pats, es nezinu kā, sameklēja adresi, noskaidroja vietu, zināja, kur mēs dzīvojam un vienā dienā stāvēja pie durvīm ar ziediem. Un tas, ko viņš pēc tam sāka runāt par to visu, man laikam negribas to šobrīd kamerā teikt, jo es saprotu, ka to klausīsies arī viņa tuvākie cilvēki, un tas nu lai paliek aizkadrā. Es piezvanīju viņa mammai, pabrīdināju, ka viņš ar tādām lietām sācis draudēt, un teicu, ka pēc nolikuma man jāvēršas tālāk, bet viņa teica, ka viņa tiks ar to skaidrībā.”
Agrita tomēr vēlas uzrakstīt iesniegumu policijā par tuvošanās aizliegumu, jo: “Jānis ir izteicis draudus par to, ka viņš izdarīs konkrētas darbības, un es nevarēšu turpināt dzīvot šajā mājā, un maniem bērniem tiks psihe sabeigta. Es vēlos pasargāt savus bērnus, tas ir noteikti pirmais, un otrs – es gribu būt droša, ka viņš netuvosies.”
