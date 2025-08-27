Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Kardioloģijas centra vadītājs Andrejs Ērglis paudis, ka mūsu valstī medicīnas pakalpojumi tiekot sniegti 2,4 miljoniem iedzīvotāju, kaut gan iedzīvotāju skaits ir tikai 1,8 miljoni.
"Pilsoņu skaits varbūt samazinās, bet dzīvojošie Latvijā pēc būtības varbūt palielinās. Paskatieties, cik mums prasa medicīnas pakalpojumus – tie ir 2,4 miljoni [cilvēku], kas ir Nacionālā veselības dienesta datubāzē. Mēs operējam ļoti bieži ar mūsu iedomām, nevis ar realitāti," TV24 raidījumā "Preses klubs" nesen teica Ērglis. Kardiologs vērsis uzmanību uz to, ka naudas veselības aprūpei varētu būt vairāk (Veselības ministrija, gatavojot 2026. gada valsts budžetu, ir norādījusi, ka nozarei trūkstot 653 miljoni eiro), ja medicīnai nepieciešamo finansējumu aprēķinātu, ņemot vērā reālo valsts iedzīvotāju skaitu. Vai Ērgļa minētais skaitlis atbilst patiesībai?
Kā veidojas skaits?
Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati uzrāda, ka medicīnas pakalpojumus Latvijā par valsts budžeta naudu saņem 2,2 miljoni iedzīvotāju (nevis 2,4 miljoni). Kā veidojas šis skaitlis, kas ir lielāks nekā Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais Latvijas iedzīvotāju skaits – 1 856 932 (šā gada sākuma dati)?
Minēto cilvēku skaitā, kas saņem medicīnas pakalpojumus par valsts budžeta naudu, ir arī tie Latvijas pilsoņi, kuri dzīvo un strādā ārzemēs un tur maksā arī nodokļus. Latvijas Veselības ministrija ir identificējusi, ka ārvalstīs ir deklarēti aptuveni 214 tūkstoši Latvijas pilsoņu, kuriem ir tiesības ārstēties par mūsu valsts budžeta naudu. Taču jāņem vērā, ka šis skaitlis nav absolūti precīzs, jo ir daļa Latvijas pilsoņu, kuri dzīvo ārzemēs, bet Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP), no kuras NVD saņem datus, par to nepaziņojot.
"To, cik tādu cilvēku ir, neviens nevar pateikt. Ja viņi saglabā deklarēto dzīvesvietu Latvijā, tad NVD viņi tiek uzskaitīti kā veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēji Latvijā,"
norāda bijušais NVD vadītājs Edgars Labsvīrs. Turklāt ne vienmēr tuvinieki Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei paziņo, ka radinieks, Latvijas pilsonis, ārzemēs ir nomiris un viņa uzvārds izņemams no iedzīvotāju reģistra.
"Skaidrs, ka iedzīvotāju reģistrā ir vairāk cilvēku nekā reāli dzīvu cilvēku. Ja viņš ir miris ārzemēs un dati nav nonākuši līdz reģistram, skaitās, ka viņš ir dzīvs. Arī tāpēc tie 214 tūkstoši nav precīzi," uzskata Labsvīrs.
Tāpat par valsts budžeta naudu tiek ārstēti arī Ukrainas civiliedzīvotāji, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu, Šveices Konfederācijas pilsoņi, kuru dzīvesvieta ir Latvijā (skat. uzziņu).
Neaizliedz vērsties kā īslaicīgam pacientam
NVD Juridiskā departamenta vadītājs Sandris Kundzāns uzsver – Veselības aprūpes finansēšanas likums noteic, ka mūsu valstī veselības aprūpes pakalpojumus par valsts naudu nodrošina Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem. "Nekāds cits ierobežojums šobrīd nepastāv spēkā esošajā regulējumā. Ja jūs dzīvojat, piemēram, ārvalstīs, tad, ierodoties Latvijā, jums tiek piemērots kritērijs: Latvijas pilsonis, nepilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs.