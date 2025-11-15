Simtiem tūkstošu piemiņas svecīšu liesmiņām izgaismota, aizvadīta Lāčplēša diena, un jau klāt Latvijas 107. dzimšanas diena, kuru gaidot varēsim atpūsties trīs brīvdienās. 

Protams, šajā laikā arī pie mums netrūkst dažādu kultūras pasākumu un vietu, ko apskatīt vēlā rudenī, taču kāpēc gan neizmantot iespēju atpūsties pie mūsu ziemeļu kaimiņiem igauņiem, kur Sāmsalas galvaspilsētā Kuresārē atrodas vairākas SPA viesnīcas ar baseiniem, džakuzi un pirtīm un tuvumā interesanti apskates objekti, kur pavadīt diennakts gaišās stundas.

Ķengurs, kamielis un kukaburra

Kopš 2022. gada Sāmsalā darbojas zoodārzs, kuru ierīkojuši Risto Renks un Mirge Arge, piepildot savu sapni par dzīvi laukos. Šobrīd tur mitinās gandrīz tūkstotis dzīvnieku un putnu un aktīvi notiek jaunu mītņu būvēšana. Zoodārza kolekciju ziemeļu platuma grādiem var uzskatīt par visai eksotisku, jo te mitinās gan dažādu sugu lapsas, gan vienkupra kamielis un pat valabijs no ķenguru dzimtas, kā arī lemuri un pundurcūkas. Pa teritoriju brīvi pastaigājas pāvi, bet fazāni un papagaiļi savas krāšņās spalvas izrāda būros. Vēl Sāmsalas zoodārzā, kas tapis ar Eiropas fondu līdzfinansējumu, apskatāmi skunksi, kapibaras, arī kukaburra jeb smejošais safrāna putns un citas radības, ar kurām var lepoties ne visi lielie zoodārzi.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē