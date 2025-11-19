Vairums Saeimā pārstāvēto politisko spēku frakciju atbalsta Armīna Meistera iecelšanu ģenerālprokurora amatā. Meisteru ģenerālprokurora amatā atbalstīja arī Saeimas Juridiskā komisija. Plānots, ka Saeima par viņa iecelšanu amatā lems ceturtdien.
Meisters no 2018. gada maija ir Rīgas tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors. 2023. gadā viņš iecelts šajā amatā uz otru termiņu. No 2000. gada viņš strādājis dažādās prokuratūras struktūrvienībās, tostarp bijis Rīgas pilsētas Centra rajona prokuratūras virsprokurors un Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras virsprokurors.
Atkārtotajā konkursā uz ģenerālprokurora amatu pieteicās Meisters, līdzšinējais ģenerālprokurors Juris Stukāns, Satversmes tiesas tiesnesis, bijušais prokurors Juris Juriss un bijušais Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurors Jānis Ilsteris. Tieslietu padome, uzklausot visus kandidātus, nolēma virzīt apstiprināšanai Meisteru. Likums paredz, ka ģenerālprokuroru pēc Tieslietu padomes priekšlikuma amatā uz pieciem gadiem ieceļ Saeima.
Saeimas komisijā ģenerālprokurora kandidāts teica, ka apzinās, kāda atbildība gulstas uz ģenerālprokuroru, jo īpaši šajā mainīgajā laikā, gan iekšpolitiski, gan ārpolitiski. "Bez lielīšanās, bet, objektīvi novērtējot situāciju iestādē, es baudu kolēģu uzticību un cieņu, kas ir ļoti svarīgi, lai varētu īstenot darba uzdevumus, par kuriem mēs šobrīd varbūt pat nenojaušam," viņš uzsvēra. Meisters sacīja, ka viņa un kolēģu uzsvars turpmākajā darbā būs koncentrēties uz valsts drošību, sākot ar to, kas notiek ģimenēs un sabiedrībā un beidzot ar visiem valsts drošības apdraudējumiem, kā iekšējiem, tā ārējiem. Meisters atgādināja jau iepriekš pausto, ka vienlaikus svarīgs darbs būs komandas stiprināšana, un viņa mērķos nav veikt revīzijas vai "reformas neapdomīgi tikai reformu pēc", bet gan stiprināt labās iestrādes, kas šobrīd prokuratūrā ir izveidojušās. Tāpat viņš strādās pie tā, lai spēcīgi prokurori nevis pamestu iestādi, bet turpinātu darbu un nodotu tālāk savu pieredzi.
Intervijā aģentūrai LETA, vaicāts par redzējumu, kā ātrāk un efektīvāk virzīt skaļās gan prokuratūrā, gan tiesā esošās krimināllietas, Meisters atbildēja, ka attiecībā uz pirmstiesas procesu vēl ir kur tiekties gan prokuratūras sadarbībā ar izmeklēšanas iestādēm, gan pašas prokuratūras darba organizācijā. "Manos plānos ir stiprināt prokuroru lomu izmeklēšanas stadijā tādos kriminālprocesos, kas ir valstiski nozīmīgi un kuros iesaistīti vairāki prokurori kā procesa virzītāji," uzsvēra Meisters. Tāpat Meisters uzskata, ka, ņemot vērā citu valstu pieredzi, attiecībā uz normatīvo regulējumu ir maksimāli jāvienkāršo pirmstiesas kriminālprocess, atsakoties no nevajadzīgām stadijām un iesaistītajām amatpersonām. "Tas pats attiecas uz iztiesāšanu, proti, pie šā brīža regulējuma faktiski nevienu lietu nav iespējams iztiesāt saprātīgos termiņos, jo pierādījumu pārbaude un tiesas izmeklēšana ir pārpildīta ar dažādiem organizatoriskiem jautājumiem, pieteikumu izlemšanu, formālu jautājumu uzdošanu lieciniekiem, tiesas sēžu atlikšanu dažādu iemeslu dēļ. Tāpat – sprieduma apjoms. Piemēram, Zolitūdes traģēdijas lietā pirmās instances spriedums bija vairāk nekā tūkstoš lapu garš," teica Meisters.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu