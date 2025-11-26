Daudzstāvu dzīvojamo namu iedzīvotājiem turpmāk būs lielāka skaidrība par viņiem piederošo dzīvokļu īpašumiem piesaistīto autostāvvietu, noliktavu un citu palīgēku lietošanu un tiesībām tās pārdot.
To paredz Ekonomikas ministrijā sagatavotie un nesen valdības apstiprinātie Dzīvokļa īpašuma likuma grozījumi, lai vienkāršotu kopīpašuma sastāvā ietilpstošo autostāvvietu, mantu noliktavu un citu palīgtelpu lietošanas tiesību atsavināšanu dzīvokļu īpašnieku starpā.
Kā skaidro zvērināts advokāts, advokātu biroja "Ellex Kļaviņš" partneris Ivars Pommers, autostāvvietas, mantu noliktavas un citas palīgtelpas ir kopīpašumā, kuras tādējādi paredzētas lietošanai visiem nama dzīvokļu īpašniekiem. Līdz šim šo telpu pārdošanas juridiskais pamats bijis nedrošs, jo tās nav bijušas piesaistītas katram dzīvokļa īpašumam atsevišķi. Šīs telpas dzīvokļu īpašnieki izmantojuši, savstarpēji vienojoties. Bet, kādu dzīvokli pārdodot, tā jaunajam ieguvējam šī agrākā vienošanās nav saistoša. Ar šiem likuma grozījumiem tiks panākts, ka autostāvvieta, noliktava vai cita palīgtelpa būs ierakstīta dzīvokļa īpašuma zemesgrāmatā.
Likuma grozījumi paredz, ka turpmāk citiem dzīvokļu īpašniekiem nebūs pirmpirkuma tiesību uz šīm telpām. Tās varēs pārdot arī atsevišķi, bet tikai citam šī nama dzīvokļa īpašniekam.
Pēc Ivara Pommera skaidrotā, likuma grozījumi atvieglotu dzīvojamo namu pazemes autostāvvietu pārdošanu. Līdz šim dzīvojamo namu pazemes autostāvvietas bija reģistrētas kā viens atsevišķs īpašums, kas nama dzīvokļu īpašniekiem pieder domājamās daļās. Pārdodot kādu autostāvvietu, kopīpašniekiem ir pirmpirkuma tiesības. Ja zem nama ir simt stāvvietu, tad, pārdodot vienu, pārdevējam ir pienākums nosūtīt piedāvājumus izmantot pirmpirkuma tiesības deviņdesmit deviņiem kopīpašniekiem un gaidīt divus mēnešus.
Jauno dzīvojamo namu projektu attīstītājiem likuma grozījumi atvieglos arī iespējas veidot nepieciešamo labiekārtojumu dzīvojamo māju kvartālos – būs skaidri zināms, kā dzīvojamo māju īpašnieku starpā izmantojami iekšējie ceļi, bērnu rotaļu laukumi, sporta un atpūtas zonas un kā jāmaksā par to uzturēšanu. Ja namu kvartālam ir viens pārvaldnieks, tad izdevumus sadala proporcionāli katra dzīvokļa īpašuma platībai. Turpretī, ja katram namam ir savs pārvaldnieks, tad par infrastruktūras apsaimniekošanu un izdevumu segšanu pārvaldniekiem būtu jāvienojas savā starpā.
Nekustamo īpašumu būvniecības uzņēmuma "Bonava Latvija" valdes priekšsēdētājs Mareks Kļaviņš ir pārliecināts, ka šie Dzīvokļa īpašuma likuma grozījumi ir nepieciešami. Viņaprāt, tie radīs lielāku kārtību nekustamā īpašuma lietošanā, tāpēc esot jācer, ka tiem piekritīs arī Saeimā. Uzņēmumam "Bonava" kā lielākajam jauno projektu attīstītājam ļaus sakārtot īpašuma lietošanas tiesības zemesgrāmatā. Būs vieglāk pārdot citiem attīstītājiem, ņemot vērā, ka to vienā namā var nebūt visiem dzīvokļu īpašniekiem. Līdz ar to šo telpu lietošanas tiesību pāreja, viņaprāt, notiks ātrāk un vieglāk nekā līdz šim.
Līdz šim konkrēta īpašuma lietošanas tiesības bija aprakstītas tikai pirkuma līgumā. Iegādājoties dzīvokli, pircējs ieguva lietošanas tiesības arī uz autostāvvietu vai noliktavu nama pagrabstāvā. Bet, dzīvokli pārdodot, bieži pārdevējs aizmirsa precīzi norādīt lietošanas tiesības arī uz šīm telpām, radot sarežģījumus dzīvokļa jaunajam ieguvējam. Ja Saeima apstiprinās šos likuma grozījumus, tad turpmāk zemesgrāmatā tiks reģistrēts konkrētais dzīvokļa īpašums ar lietošanas tiesībām arī uz autostāvvietu, noliktavu vai citu palīgtelpu dzīvojamā namā.
