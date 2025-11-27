Iecavas upē šonedēļ novērota aukstiem laikapstākļiem raksturīga parādība – "ledus pankūkas", informē Valsts vides dienests (VVD).
Nedēļas sākumā Iecavas iedzīvotāji dienestam ziņojuši par, viņuprāt, neparastu parādību Iecavas upē. VVD pārstāvji devās pārbaudē uz norādīto vietu. Konstatēts, ka baltie, apaļie veidojumi ir ledus, sniega un ūdens putu veidojumi ar specifisku formu un izskatu, kurus vides sargi nosaukuši par "ledus pankūkām". Vides piesārņojums netika konstatēts. Kā skaidro VVD, "ledus pankūkas" veidojas aukstos laikapstākļos, kad ūdenī esošie sīkie ledus gabaliņi, sniegs un putas straumes ietekmē griežas un savstarpēji sasalst, pakāpeniski izveidojot apaļas, plakanas ledus ripas.
Tās parasti novērojamas laikā, kad ūdenstilpe vēl nav pilnībā aizsalusi, bet gaisa temperatūra jau ir pietiekami zema, lai veicinātu ledus veidošanos. Valsts vides dienesta fotoIecavas upē novērotās "ledus pankūkas".
