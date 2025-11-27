Honkongā ugunsgrēkā dzīvojamo namu kompleksa augstceltnēs bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 55, ceturtdien paziņoja varasiestādes.
(Papildināts viss teksts.)
Vairāk nekā 70 cilvēki guvuši ievainojumus, bet vēl 279 cilvēki skaitās pazuduši bez vēsts.
Ugunsdzēsības dienests paziņoja, ka četros no astoņiem daudzdzīvokļu namiem ugunsgrēki ir nodzēsti un ka trijos liesmas pakļautas kontrolei. Vienu ēku ugunsgrēks neskāra.
Apmēram trīs stundas pēc trauksmes izsludināšanas ugunsgrēka bīstamības pakāpe tika paaugstināta līdz 5. līmenim, kas ir augstākais ugunsgrēka bīstamības līmenis.
Bojāgājušo vidū ir arī vismaz viens ugunsdzēsējs. Honkongas valdība apstiprināja, ka 37 gadus vecais ugunsdzēsējs tika atrasts bezsamaņā notikuma vietā un aizvests uz slimnīcu, kur viņš vēlāk nomira no ievainojumiem.
Liesmas apņēma septiņas augstceltnes Taipo rajonā, kas atrodas Honkongas ziemeļu daļā Jaunajās teritorijās netālu no robežas ar Ķīnas pamatteritorijas pilsētu Šeņdžeņu.
Kompleksā ir pavisam astoņas augstceltnes ar kopumā 2000 dzīvokļu. Katrai ēkai ir 32 stāvi.
Mediji vēsta, ka visas ēkas tika atjaunotas un tās aptvēra bambusa sastatnes.
Plašā ugunsgrēka dzēšanā iesaistīti vairāk nekā 760 ugunsdzēsēji, un notikuma vietā strādā arī aptuveni 400 policistu.
Ugunsgrēka cēlonis vēl nav noskaidrots. Varas iestādes ir sākušas izmeklēšanu un plāno pārbaudīt drošības standartus bambusa sastatnēm un zaļajiem tīkliem ap šīm ēkām.
Saistībā ar ugunsgrēku ir aizturēti trīs vīrieši aizdomās par slepkavību bez iepriekšēja nodoma, ziņoja Honkongas laikraksts "South China Morning Post".
