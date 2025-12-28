Šī recepte ir no restorāna "Vairāk saules" šefpavāra Tomasa Godiņa krājuma.
Sastāvdaļas 4 porcijām
- 1 vista (1,5 kg)
- 4 ēdamkarotes olīveļļas
- 1 citrons
- 1 ēdamkarote sakapātas svaigas salvijas
- 1 ēdamkarote sakapāta svaiga rozmarīna
- 2 sakapātas ķiploka daiviņas
- sāls, malti melnie pipari
Pagatavošana
Vistu noskalo un nosusina. Salviju, rozmarīnu un ķiplokus samaisa ar sāli un pipariem un ieberzē vistu no iekšpuses un ārpuses. Citronu nomazgā, ar dakšiņu sadursta un ieliek vistas vēderā. Citrons gaļu padarīs garšīgāku un uzsūks liekos taukus.
Cepešpannu ieziež ar eļļu, ieliek vistu un cep aptuveni stundu iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī 180 grādos. Ik pēc 15 minūtēm vistu apgroza un aplaista ar cepeša šķidrumu.
Vistas cepetim jābūt ļoti mīkstam, ādiņai – kraukšķīgai, gaļai viegli jāatdalās no kauliem.
