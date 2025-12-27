“Spēj tik ražot!” par noietu pašas gatavotajām konfektēm, sukādēm, sīrupiem un citiem saldumiem saka skultiete Deina Ērenfride-Eglīte. Vai citādi pircēji tirgū pēc tiem stāvētu rindā? Nupat apritēja desmit gadi, kopš viņa iesaistījusies šajā rūpalā, ko savulaik uzsāka dzīvesbiedra Jāņa vecāki zemnieku saimniecībā “Ārgaļi”.

Ziemassvētki un Jaunais gads Deinai nāk ar krietni lielāku darba apjomu, jo nav iedomājami bez našķiem dāvanās vai uz svētku galda. “Kad jūtu, ka viena nevarēšu tikt galā, palīgā nāk vīrs un vāra biezeņus konfektēm. Vecākais dēls Ralfs uzņēmies dzērveņu griešanu,” ar savu atbalsta komandu iepazīstina saldumu meistare. 

Sarunas gaitā viņa ik pa laikam ielūkojas pulkstenī, lai sekotu līdzi žāvētavai, kas darbojas pilnā sparā turpat dzīvojamās mājas virtuvē, kas kalpo arī par ražotni.

