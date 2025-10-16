Ēdienu pagatavošanai var izmantot ne vien mežā savāktās, bet arī kultivētās sēnes.
“Agrāk lielveikalos varēja iegādāties tikai šampinjonus, toties patlaban piedāvājumā ir arī austersēnes, portobello, šitake, eringi jeb viltus baravika, enoki sēnītes – čemurā augošas, līdzinās celmenītēm,” skaidro uzņēmuma Gemoss šefpavāre un zīmola Just Nature vēstnese Ina Poliščenko.
“Šīs kultivētās sēnes ēdienos var miksēt ar meža sēnēm.” Lai lētāku sēni padarītu izsmalcinātāku, šefpavāre iesaka tām pievienot sviestu ar trifelēm, trifeļu eļļu vai pulveri. Savukārt, lai sēnes varētu uzglabāt ilgāk, tās vispirms apcep uz sausas pannas, lai iztvaiko liekais ūdens, tad apcep sviestā un garšvielās.
“Apceptas tās uzglabā ledusskapī – būs lieliska bāze mērcēm un sacepumiem,” iesaka šefpavāre. “Sēnes var arī kaltēt un saberzt pulverī – tad tās varēs ilgi uzglabāt.”
Jaunie kartupeļi ar gailenēm, sieru un spinātiem
Sastāvdaļas
- 500 g jauno kartupeļu
- 200 g gaileņu
- 100 g sviesta ar trifeļu garšu
- 4 olas
- 50 g Čedaras siera
- 30 g cietā siera
- 1 sauja spinātu vai rukolas
Holandes mērcei:
- 6 olas
- 100 g sviesta ar trifeļu garšu
- baltvīna etiķis pēc garšas
- sojas mērce pēc garšas
- sāls
Pagatavošana
Kartupeļus nomazgā un izvāra ar visu mizu. Gailenes sagriež un vispirms apcep uz sausas pannas, lai iztvaiko ūdens, tad pievieno taukvielas un turpina cept. Vārītos kartupeļus nomizo, pārgriež uz pusēm, uzbārsta sāli un apcep. Tiem pievieno apceptās sēnes un spinātus vai rukolu un iemaisa.
Četras olas vāra aptuveni 4 minūtes, lai dzeltenums saglabātos mīksts. Sieru sarīvē.
Pagatavo Holandes mērci: olām atdala dzeltenumu no baltuma, dzeltenumus liek bļodā, pievieno kubiņos sagrieztu sviestu ar trifeļu garšu, pielej sojas mērci, baltvīna etiķi, nedaudz ūdens, pieber sāli un karsē ūdens peldē.
Kartupeļus un sēnes liek uz šķīvja, uzbārsta sieru, uzliek vārītas olas pusīti un pārlej Holandes mērci.
