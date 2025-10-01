Oktobra sākums bagāts ar dažādiem notikumiem, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
1. oktobrī 18:00 Auces kultūras namā notiks Māra Lasmaņa un Adriana Kukuvasa Starptautiskajai senioru dienai veltīts koncerts Es Tev piebikstīšu…. Biļetes (5 EUR) varēs iegādāties uz vietas pirms koncerta.
2. oktobrī 18:00 Ķekavas novadpētniecības muzejā izstādes Baloži: kūdra un pilsētas pulss atklāšana. Ieeja 1,50 EUR. Izstāde apskatāma līdz 30. decembrim.
2. oktobrī 18:00 Aspazijas mājā Jūrmalā izstādes Aspazija. Spēcīga sieviete. Portrets atklāšana. Savukārt 3. oktobrī 18:00 Elzas dienas koncertā Smalkās stīdziņas ap dzīvi piedalīsies Kārlis Mangulsons (balss, ģitāra) un Svens Vilsons (ģitāra).
3. oktobrī 12:00 Nacionālo partizānu piemiņas vietā Sērmūkšos Cēsu novada Skujenes pagastā notiks Latvijas Nacionālo partizānu piemiņas pasākums.
4. oktobrī 12:00 Vecpils senlietu krātuvē Lielais pankūku cepiens ar citu pagastu pankūku cepējiem. Ieeja 1 EUR.
4. oktobrī 12:00 Jaunpils muzejā lietišķās mākslas studijas Dzīpars 55 gadu jubilejai veltītās izstādes atklāšana Mēs bijām, esam un būsim!, suminot biedrības 20. un Jaunpils amatu mājas 10. gadadienu. Piedalīsies Tukuma kultūras nama ansamblis Noskaņa. No plkst. 14 varēs apmeklēt amatu māju. Izstāde apskatāma no 1. oktobra līdz 30. decembrim.
4. oktobrī 16:00 Daugavpils Vienības nama koncertzālē norisināsies Latgales dziesmu svētku atskaņu koncerts Latgales dvēseles stīgas. Ieeja bez maksas.
4. oktobrī 18:00 kultūras centrā Siguldas devons notiks JDK Vizbulīte atmiņu koncerts Krustu šķērsu. Ieeja 5 EUR.
4. oktobrī 19:00 Preiļu novada Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcā garīgās mūzikas koncerts Divpadsmit lyugšonas. Ieeja par ziedojumiem.
Sestdien, 4. oktobrī, 10–15 Dobelē, Dārzkopības institūta dārzā norisināsies ikgadējie Ābolu svētki. Pasākumā varēs iepazīties ar vairāk nekā 100 ābolu un bumbieru šķirnēm gan vizuāli, gan nogaršojot. Svētkus papildinās radošas un sportiskas aktivitātes, sidru degustācija, radošās apvienības/aktieru ansambļa Ilga muzikāls priekšnesums, apbalvošana un mājražotāju tirgus. Ieeja bez maksas.
5. oktobrī 12:00 Lēdurgas estrādē norisināsies Putras diena 2025. Tiks piekoptas rudens tradīcijas, norisināsies koncerti, putras degustācijas un tehnikas parāde. Līdzi jāņem bļoda un karote putru baudīšanai. Ieeja bez maksas.
5. oktobrī 9–17 Āgenskalna tirgū Rīgā Kafijas diena ar plašu kafijas produktu klāstu.
Starptautiskā senioru diena
Kopš 2009. gada Latvijā 1. oktobrī atzīmē Starptautisko senioru dienu, lai pievērstu sabiedrības uzmanību vecāka gadagājuma cilvēku problēmām un darītu zināmu, ka vecumdienas var būt arī skaistas. Šajā dienā daudzās Latvijas kultūrvietās norisināsies senioriem veltīti pasākumi. Atsevišķi no tiem paredzēti konkrētās pašvaldības senioriem. Informāciju par pasākumiem var meklēt pašvaldību mājaslapās, novadu vai pilsētu informatīvajos izdevumos.
Rudens veltes groziņā
Rudens tirdziņu laiks lēnām tuvojas noslēgumam, taču vēl var pagūt iegādāties Latvijā audzētos lauku labumus. Groziņu ar rudens veltēm šonedēļ var piepildīt daudzviet.
- 1. oktobrī 7–12 Viļakā, Tautas ielā rudens gadatirgus.
- 2. oktobrī 17:30–18:30 Valmieras tirgū REKO Valmiera zemnieku tirdziņš.
- 4. oktobrī 9–13 pie Suntažu kultūras nama rudens gadatirgus.
- 4. oktobrī 9–13 Jaunpiebalgas tirgus laukumā Zem Ķenča cepures rudens ražas tirgus.
- 4. oktobrī no 9:00 Ķegumā, Liepu alejā Rudens gadatirgus un maizes, medus svētki.
- 4. oktobrī 11–14 pie Rojas kultūras centra rudens dižandele.
- 4. oktobrī 11–15 Sabiles centra laukumā rudens tirgus senās noskaņās.
- 4. oktobrī 12:00 pie Aglonas kultūras nama rudens tirgus un koncerts.
- 4. oktobrī 15:00 Krāslavas novadā pie Izvaltas tautas nama Miķeļdienas lustes.
- 5. oktobrī 9–14 Lāčplēša laukumā Lielvārdē amatnieku un mājražotāju rudens tirgus.
- 5. oktobrī no 10:00 Melnbāržos pie Zosēnu pagasta pārvaldes ikgadējā rudens andele.
