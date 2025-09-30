Pie medus pārstrādes uzņēmuma" Lūšu Drava" saimniekiem Leldes un Jāņa Lūšiem dodamies laikā, kad čaklo medus vācēju aktīvā sezona strauji tuvojas noslēgumam. Baudot gardos medus maisījumus ar saimnieces pašcepto maizi, raisās sarunas par darbošanos dravā un uzņēmējdarbības izaicinājumiem. 

Drava ar vēsturi

Jāņa senči Stropēnu mājās dzīvo kopš pagājušā gadsimta 30. gadiem. “Maniem vecvecvecākiem tolaik piederēja Slabatas krogs Daugavas krastā, bet, sākot Ķeguma HES būvniecību, nācās to pamest un meklēt jaunu dzīvesvietu. Pavisam netālu tika iegādāts zemesgabals un jau savesti materiāli jaunas dzimtas mājas būvniecībai, bet sākās karš un iecere netika realizēta. Dzīve turpinājās jau esošajā necilajā namiņā, kur pavadīju arī savas bērnības vasaras. Jau vēlāk blakus uzbūvējām mūsu ģimenes māju,” stāsta Jānis.

Bišu drava Stropēnos ir jau 51 gadu, kad Jāņa mamma Līga nolēmusi apgūt biškopību Vecbebru tehnikumā un vēlāk ilgus gadus strādājusi kolhoza Lāčplēsis dravā. Tur iegūtais medus, kā arī ziedputekšņi, kas sajaukti kopā ar pūdercukuru, pildīti burciņās un ceļojuši pie pircējiem visā plašajā Padomju Savienībā.

