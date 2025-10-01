Septiņu grodu akā ir aptuveni 400 litru ūdens. Uztaisītas ūdens analīzes, un konstatēts, ka ūdens nav dzerams, jo koliformu koncentrācija ir 25/100 ml un organismu klātbūtne 1400. Kā tīrīt grodu aku? Kā dezinficēt un padarīt ūdeni atkal dzeramu? Kādu līdzekli izmantot? Jautā Aina Jēkabpils novadā. Konsultē uzņēmuma www.groduakas.lv sertificēti dziļurbumu un grodu aku meistari Dzintars Štrauss un Uģis Štrauss. 

Uz aku tīrīšanu būtu jāraugās kā uz skursteņa sezonālo apkopi, lai nodrošinātu cilvēkiem tik svarīgā resursa tīrību un drošību. 

Cik bieži jātīra 

Jaunas akas pirmoreiz tīra gadu pēc tās ierīkošanas. Šajā laikā no grodiem izdalās ražošanas procesā izmantotās vielas, tāpēc ūdeni nav ieteicams dzert.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē