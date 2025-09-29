Lai bagātinātu ievārījuma garšu, var eksperimentēt ar garšvielām. Katrai ogai ir sava garšviela, ar ko tā sader. Piemēram, jāņogām piestāv ingvers, mellenēm un plūmēm kanēlis, aprikozēm un persikiem – anīss, savukārt vaniļas cukurs labi sader ar dzērvenēm, ķiršiem un zemenēm. Iedvesmai - zaļo vīnogu ievārījums.
Sastāvdaļas
- 1 kg vīnogu (bez kauliņiem)
- 60 ml svaigi spiestas citrona sulas
- 500 g ievārījuma cukura
- šķipsna malta kardamona
Pagatavošana
Ogas nomazgā un sadala sīkākos gabaliņos. Liek katlā, pievieno pārējās sastāvdaļas un vāra 5–6 minūtes, vairākkārt nosmeļot putas. Var atstāt dažus ogu gabaliņus veselus.
Lej tīrās, izkarsētās burkās, cieši aizvāko un novieto uzglabāšanai vēsumā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem