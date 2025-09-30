Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
30. septembris – ja Jan Ūdens Tīģeris (Koks) ir sliktā omā, tad baida, ka pasaule sagrūs un noslīks devītajā vilnī. Nevajadzētu nopludināt kaimiņus, tad skandāls būs nešpetns.
1. oktobris – Iņ Ūdens Trusis (Koks), rīta miglā aizdomājies, var iekāpt peļķē, vai aizsapņojies aizmirst kādu lietu kā puišelis, kas mammai sagādā raizes un pārdzīvojumus.
2. oktobris – Jan Koka Pūķis (Zeme) aizvien grib kaut ko jaunu, tā, lai dzīvot aizraujoši, lai notiek brīnumi un pārsteigumi uz katra stūra. Viņam patīk reklāmas un prezentācijas.
3. oktobris – Iņ Koka Čūska (Uguns) nevar pa vecam, nemīl sēdēt uz seniem lauriem. Tā lauž iesīkstējušus stereotipus, tāpēc izmanto šo jaudīgo enerģiju jauniem projektiem.
4. oktobris – Jan Uguns Zirgs (Uguns) kā aizrautīgs līderis piesaista visu uzmanību. Īstā diena motivēt darbiniekus un sociālo tīklu sekotājus, celt spilgtās uguns gaismā savas idejas.
5. oktobris – Iņ Uguns Kaza (Zeme) kā pēc trakas prezentācijas sūta epastus, precizējumus, atgādina par jaunām sarunātām lietām, konkretizē iepriekšējo darījumu detaļas.
6. oktobris – Jan Zemes Pērtiķis (Metāls) rullē akurāti pa iestaigātām takām kā precīzs pulkstenis. Viss notiks, ja turēsies pie pārbaudītām vērtībām un visu atzītiem ieteikumiem.
