Cik ilgi izmantojams nekustamā īpašuma vērtējums? Vai kāds likums nosaka maksimālo termiņu, cik ilgi tas ir saistošs īpašuma pirkšanā un pārdošanā? Jautā Dainis Jelgavā.
Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas valdes loceklis, sertificēts vērtētājs Māris Laukalējs skaidro – būtiski saprast, ka īpašuma tirgus vērtība ir noteikta konkrētā vērtēšanas brīdī: datumā.
Ir daudz dažādu faktoru, kas var ietekmēt un izmainīt tirgus vērtību. Piemēram, ēkas tehniskais stāvoklis var strauji mainīties, ja notiek kāda tehniska avārija. Ilgākā laika periodā ēka vienkārši nolietojas.
Arī zemesgabalu vērtība var diezgan ātri mainīties, ja, piemēram, apbūves gabalam blakus tiek uzbūvēta degvielas uzpildes stacija, automazgātava, saules vai vēja parks vai ražošanas komplekss. Tas noteikti ietekmēs šā zemesgabala vērtību, kaut gan uz tā it kā nekas nemainās.
Pastāvīgi mainīga ir arī vispārējā nekustamā īpašuma tirgus situācija. Tātad, mainoties dažādiem apstākļiem, mainās arī īpašumu tirgus vērtība.
Normatīvie akti nenosaka, cik ilgi ir derīgs nekustamā īpašuma vērtējums, taču derīguma termiņus vērtējumiem mēdz noteikt, piemēram, bankas savos iekšējos noteikumos, balstoties uz tirgus analītiķu rekomendācijām.
Ja cilvēkam ir pirms kāda laika veikts nekustamā īpašuma vērtējums un viņš var īpašuma potenciālo pircēju vai kādu citu pusi pārliecināt, ka attiecībā uz to nekas nav mainījies, vērtējums teorētiski ir derīgs un pieņemams. Tomēr viss atkarīgs no otras puses redzējuma.
Privātpersonas, protams, var izmantot senāku vērtējumu kā atskaites punktu, taču,
ja kopš vērtējuma veikšanas pagājis gads un cilvēks pats šajās lietās neorientējas, nevajadzētu ar lielu paļāvību uzticēties šādam vērtējumam.
Šādā situācijā ieteicams apsvērt iespēju lūgt vērtēšanu veikt no jauna.
