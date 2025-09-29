Šī ir viena no pavāres Astridas Čeppes ieteiktām pildīto pankūku receptēm.
Sastāvdaļas
- 80 g spinātu
- 2 olas
- 280 ml piena
- 200 g kviešu miltu
- 3 ēdamkarotes augu eļļas
- šķipsna sāls
Pildījumam:
- 50 g mazo garneļu
- 30–50 g siera
- maurlociņi
- pētersīļi
Pagatavošana
Lielākajām spinātu lapiņām nolauž kātus, lapiņas kopā ar augu eļļu sablendē. Atsevišķā traukā iesit olas un, nepārtraukti maisot, pakāpeniski pielej pienu, iesijā miltus, līdz izveidojas viendabīgas konsistences masa. Pieliek sablendētos spinātus, samaisa un ļauj mīklai kādu laiku nostāvēties.
Mīklu lej uz sakarsētas pannas un cep tik lielas pankūkas, kādas vēlas. Pēc tam uz pankūkām kārto garneles, uzbārsta sarīvētu sieru un sasmalcinātus zaļumus, aizloka ciet un apcep.
Labam pildītu pankūku rezultātam
- Plānās pankūkas pildīšanai der vislabāk, jo tās ir viegli satīt, kā arī nepārslogo ēdienu ar garšām.
- Pankūkām jābūt ne pārāk sausām un ne pārāk mīkstām. Tām jābūt elastīgām, lai nepārplīstu, un pietiekami stingrām, lai noturētu pildījumu.
- Pirms pildīšanas pankūkas jāatdzesē – siltas tās var saplaisāt, ja liek karstu vai mitru pildījumu.
- Ja pildījums ir pārāk sulīgs, pankūkas var izmirkt. Tāpēc gaļu un dārzeņus pirms pildīšanas ieteicams apcept un notecināt.
- Daudzas pildītās pankūkas garšo vēl labāk, ja tās viegli apcep sviestā.
