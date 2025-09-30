Receptē iekļautajai šokolādei jābūt augstas kvalitātes – jāsatur vismaz 60–70% kakao.
Sastāvdaļas
Mīklai:
- 125 g kviešu miltu
- 100 g gaišā cukurniedru cukura
- 300 g rūgtās šokolādes
- 300 g mīksta sviesta
- 5 lielas olas
- 1 tējkarote vaniļas ekstrakta
- 1 tējkarote cepamā pulvera
- šķipsniņa sāls
- 90 g baltās šokolādes skaidiņu
- 80 g rupji sakapātu lazdu riekstu
Krēmam:
- 180 g rūgtās šokolādes
- 90 g kafijas krējuma
Pagatavošana
Cepeškrāsni sakarsē līdz 180 OC. Mafinu veidni 12 kūciņām izklāj ar mafinu papīra formiņām.Šokolādi liek karsta ūdens peldē un uz lēnas uguns izkausē.
Bļodā saputo olas, cukuru un vaniļu gaišās putās. Iemaisa miltus, sāli un cepamo pulveri. Iecilā izkausēto šokolādi. Iemaisa baltās šokolādes skaidiņas un riekstus. Ar karoti liek mīklu veidnē, aizpildot 3/4 veidnes. Cep cepeškrāsnī 20–25 minūtes, līdz kēksi paceļas un virsiņa kļūst stingra. Kēksiņus mazliet atdzesē, tad pārliek uz režģa un atdzesē vēl vismaz stundu.
Gatavo krēmu: šokolādi un kafijas krējumu liek karsta ūdens peldē uz lēnas uguns un izkausē. Noceļ no uguns, lai atdziest un sabiezē. Tad kēksiņus pārziež ar krēmu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem