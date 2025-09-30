Ielūkojamies Mēness kalendārā. Kādiem dārza darbiem laiks labvēlīgs – kad stādīt, kad ravēt, kad ražu vākt? Bet kad dārzu labāk netraucēt?
30.09. Nelabvēlīga diena. Apstrādā augsni nezāļainos laukos. Novāc nevietā augošus kokus un krūmus. Savāc un iznīcina slimību un kaitēkļu skartās augu atliekas.
1.10. Augļu diena. Novāc vēlo šķirņu ābolus, bumbierus, krūmcidoniju augļus, pēdējos tomātus siltumnīcās un ķirbjus. Lasa dzērvenes un vēlās vīnogas. Gatavo ievārījumus, spiež sulas, kaltē un konservē. Sēj ziemāju labības. Stāda augļukokus.
2.–3.10. Sakņu dienas. Novāc vēlos sakņaugus: bietes, burkānus, pastinakus, mārrutkus, topinambūrus un citus. Apstrādā un mēslo augsni. Kompostē augu atliekas. Stāda kokus un krūmus.
4.10. Ziedu diena. Saudzīgi apgriež ziemcietes un rozes. Vāc materiālus floristikas darbiem. Ievāc vēlīnus ārstniecības augus. Norok gladiolu, dāliju un citu puķu sīpolus un gumus.
5.10. Nelabvēlīga diena. Rudens lapu grābšanai, siltumnīcu izvākšanai un tīrīšanai laba arī šī diena, arī citiem dārza sakārtošanas darbiem, piemēram, bojāto augļu un slimību skarto zaru izvākšanai. Der arī augsnes apstrādei nezāļainos laukos, jo ir cerība uz labiem rezultātiem, ka nevēlamo augu skaits samazināsies.
6.–7.10. Lapu dienas. Stāda kokus un krūmus. Novāc un ie-ziemo puravus, kāpostus, seleriju un pētersīļu sīkās saknes. Laista augus, ja nepieciešams.
