Mitra, maiga, aromātiska kēksa kūka, kas neizkalst nākamajā dienā, labi transportējama un ideāli sader ar tēju vai kafiju.
Sastāvdaļas
- 2 lieli bumbieri (sarīvēti vai ļoti smalki sagriezti)
- 150 g cukura (ideāli – brūnais, bet der arī baltais)
- 2 olas
- 120 ml neitrālas eļļas (rapša, saulespuķu u. c.)200 g kviešu miltu
- 1 tējkarote cepamā pulvera
- ½ tējkarote dzeramās sodas
- 1 tējkarote kanēļa
- šķipsniņa sāls
- (pēc izvēles) rīvēta citrona vai apelsīna miziņa
- 50–80 g valriekstu, pekanriekstu vai mandeļu gabaliņu
Pagatavošana
1. Sagatavo cepeškrāsni un cepamo formu. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 180 °C. Kēksa formu izklāj ar cepamo papīru vai ietauko.
2. Gatavo kēksa mīklu. Samaisi mitrās sastāvdaļas: bļodā sakul olas ar cukuru, līdz masa kļūst gaiša un viegla, pievieno eļļu, labi samaisi. Iemaisi sarīvētos bumbierus ar visu sulu. Atsevišķi sajauc sausās sastāvdaļas: miltus, cepamo pulveri, sodu, sāli, kanēli. Pievieno mitrajai masai. Samaisi līdz viendabīgai mīklai. Iemaisi riekstus un citrusa miziņu.
3. Cep un pasniedz. Pārlej mīklu sagatavotajā formā. Cep 40–50 minūtes, līdz virsma ir zeltaina un iedurtais kociņš tīrs. Ja virspuse brūnē pārāk ātri, pēdējās minūtēs pārklāj virsu ar foliju. Izņem no krāsns, atdzesē formā 10–15 minūtes. Izņem no formas un pilnībā atdzesē uz restītēm.
