Apstādījumu stādīšana rudenī ir tīkama gan augiem, gan stādītājiem. Rudens pusē nav tik karsts, augsnei netrūkst mitruma, ir vairāk brīva laika no dārza darbiem. Augi labi ieaugas. 

Izvēlas piemērotus augus

Var stādīt visu – gan rāzītes apmalītēs, gan košumkrūmus. Vienīgi vasaras puķītes, protams, atstāj pavasarim. Rudenī var stādīt dzīvžodziņu, bet atjaunojošo griešanu veikt pavasarī.

Saulainās vietās ieteicams stādīt mārsilu un laimiņus kopā ar klājeniskajiem kadiķiem ar zilganām skujām. Savukārt ēnainās vietās lieliskas ir kapmirtes un efejas, ko var apcirpt. Rudenī kapu kopiņā var pārstādīt rāzītes, kas vasarā pavairotas un ieaudzētas dārzā.

 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē